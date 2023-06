Nuove nomine e avvicendamenti nella Diocesi di Rimini

Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, per rispondere a nuove necessità e offrire alle rispettive comunità una adeguata cura pastorale, ha deciso alcuni avvicendamenti. La Parrocchia di sant’Antonio di Cattolica, a seguito della decisione della Provincia dei Frati Conventuali di ritirarsi dalla cura pastorale della parrocchia, viene affidata alla fraternità sacerdotale di San Pio V di Cattolica.

Il vescovo Nicolò nomina don Matteo Donati, amministratore parrocchiale di Sant’Antonio. Don Eugenio Facondini, attuale parroco di San Lorenzo di Sogliano, si inserirà nella fraternità sacerdotale di San Pio V. Questo gli consentirà di frequentare gli studi in diritto canonico a Venezia. Don Stefano Bellavista, attuale parroco di Verucchio, viene nominato parroco di San Lorenzo di Sogliano. Don Luca Torsani, continuerà a risiedere presso la parrocchia di Corpoló e viene nominato Amministratore parrocchiale di Verucchio. Don Alberto Pronti, attuale vicario parrocchiale di sant’Antonio di Rivazzurra è nominato parroco della stessa parrocchia, succedendo a don Franco Staccoli.

Il vescovo Nicolò esprime gratitudine ai sacerdoti coinvolti nelle varie destinazioni pastorali, per il servizio svolto e per la disponibilità offerta al cambiamento, rinnovando il proprio sì al Signore in spirito di vero servizio alla Chiesa. Invita le rispettive comunità parrocchiali coinvolte ad accogliere con gioia e sostenere con affetto e collaborazione fattiva i sacerdoti che sono loro affidati per camminare insieme nel servire il Vangelo.