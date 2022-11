Cucina "più leggera"... In bolletta

Le nostre abitudini quotidiane incidono su bolletta di acqua, gas ed elettricità per diverse centinaia di euro. Cifre che ultimamente registrano anche crescite significative. Eppure, piccoli cambiamenti possono produrre grandi risparmi, adattando alcune accortezze in cucina per sprecare meno risorse energetiche. Scopriamo come fare.



La pasta "a basso consumo"

Una tecnica diventata virale su TikTok ed efficace per sprecare meno gas è provare a cuocere la pasta con il fornello spento e con il coperchio. Ebbene sì: la pasta si cuocerà lo stesso pur impiegando meno gas. Per cuocere la pasta in questo modo, buttatela quando l'acqua bolle. A questo punto salate, coprite con il coperchio e... Spegnete il gas. Cuocerà negli stessi minuti indicati nella confezione e manterrà, grazie al coperchio, la temperatura ideale. Così si risparmiano 10-13 minuti di gas, l'equivalente di un paio di docce circa.





Accorciare i tempi

Per portare velocemente a bollore dell'acqua che vi serve per cucinare e impiegare meno gas, potete farlo tramite un bollitore elettrico, di quelli a basso consumo. I tempi si accorceranno come l'utilizzo dei fornelli. Per riscaldare delle pietanze, usatele poi come coperchio mentre cucinate: messe sopra altre pentole durante la cottura e ben coperte a loro volta, si scalderanno senza usare energie aggiuntive.







Ottimizzando le risorse si possono apportare grandi risparmi. Ad esempio:. In questo periodo, con le temperature sempre più pungenti, si è sempre più tentati nell'utilizzo del forno. Quest'ultimo è uno degli elettrodomestici più costosi dal punto di vista energetico:. Per limitare gli sprechi, quando lo usate s. Una volta cotti gli alimenti, sfruttate il calore per scaldarne altri. In alcuni casi si può anche. Infine,rovina le torte e disperde ilogni volta.