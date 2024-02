Premio alla merceria che si è specializzata nella vendita dei bottoni, è una nuova Bottega storica

La “Casa del Bottone” di Riccione diventa “Bottega Storica”. Il riconoscimento ufficiale è stato celebrato con la consegna della relativa targa alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, del presidente Cna di Riccione Roberto Corbelli e del responsabile di sede Marco Mussoni. Da oggi la “Casa del Bottone” di Riccione è così iscritta nell’apposito Albo comunale istituito nel 2022 per la valorizzazione dell’ambito commerciale storico. Un attestato importante per una realtà storica della Perla Verde che ha mosso i suoi primi passi nel lontano 1957 con la prima licenza rilasciata dal Comune di Riccione e rintracciata negli archivi in favore di Pompilia, detta Ilia, Pollettini madre di Anna Maria ed autentica protagonista della nascita di questa storia imprenditoriale da anni radicata a Riccione.

Inizialmente il piccolo negozio aprì in viale Mameli ma ben presto l’attività si trasferì nella zona di Riccione Paese, prima in viale Diaz e poi in viale Ruffini vero e proprio punto di riferimento per tantissimi riccionesi e riferimento storico di Piazza Unità. L’attività, negli oltre 65 anni di storia, si è sviluppata e consolidata attraverso la partecipazione e il contributo della varie generazioni, dalla signora Pompilia (Ilia), alla figlia Anna Maria fino alla nipote Laura, un percorso caratterizzato da una costante passione e affidabilità tanto da divenire punto di riferimento nel cuore di Riccione Paese.

“La Casa del Bottone rappresenta una bella storia riccionese tutta scritta al femminile - ha commentato la sindaca Daniela Angelini -. Avviata come merceria, si è poi specializzata nel bottone dando un servizio alla città e dimostrando che con passione e sacrificio si possono ottenere grandi risultati”.

Una realtà ancorata fortemente alle proprie origini dove gli arredi hanno mantenuto e valorizzato quelle atmosfere peculiari del negozio, della bottega: grandi cassetti espositivi pieni dei più diversi accessori come bottoni, nastri, passamaneria, fili, utensili per il cucito e lavori sartoriali danno bella mostra di sé sulle pareti del piccolo locale. Entrando nel negozio si percepisce il senso di quella laboriosità sempre più preziosa in grado di richiamare il ricordo di mestieri ormai rari, come quelli legati al ricamo o più in generale alla sartoria.

Il negozio rappresenta per tutti i riccionesi un punto di approdo sicuro per professionisti come le sarte ma anche per i privati alla ricerca della competenza e delle infinite soluzioni che la varietà di bottoni, fili e piccoli accessori offrono, elementi ormai introvabili se non in questi negozi specializzati, ormai sempre più rari.