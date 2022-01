Una ripartenza regolare e in sicurezza per le scuole cittadine

Questa mattina la vicesindaca Chiara Bellini, insieme al dirigente dei servizi educativi Massimo Stefanini e al dirigente scolastico dell’istituto Emanuele Pirrottina, hanno fatto visita ai bambini della scuola Decio Raggi e del nido comunale il “Girotondo”. Un’occasione per salutare gli studenti, incontrare e ringraziare le insegnanti e tutto il personale scolastico. Un modo anche per ascoltare i bisogni e verificare la corretta ripartenza dei servizi educativi, dopo l’interruzione delle attività didattiche per le festività natalizie. Una riapertura avvenuta in sicurezza e che ha permesso il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale, come quello dei servizi educativi, su cui continua ovviamente il monitoraggio continuo di tutte le istituzioni competenti.