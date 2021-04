Come eliminare la ruggine dal cancello di casa in modo facile e veloce

Hai un cancello in ferro nella tua abitazione? Probabilmente sai bene che con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, il materiale tende ad arrugginirsi.

E sai anche che si tratta di un problema con cui si deve fare i conti spesso e che è necessario risolvere perché il cancello è il biglietto da visita quando si accoglie qualcuno nella propria abitazione. Rossastra e “implacabile”, questa sostanza può rovinare i cancelli di qualsiasi dimensione. Quando compare, non ci si deve spaventare, il rimedio è a portata di mano e con poche e semplici mosse è possibile correre ai ripari. La prima cosa da fare è valutare lo stato di avanzamento della ruggine.

Pochi punti arrugginiti

Quando le zone del cancello con la ruggine sono poche e sparse sulla superficie si è più fortunati perché la situazione è facile da gestire. In questo caso, infatti, è sufficiente utilizzare una spazzola metallica, dare qualche passata energica e rimuovere lo strato superiore della sostanza. Inoltre, si potrebbe usare anche della carta vetrata, meglio se di grana media, in modo da riporre il tutto alla perfezione. Una volta asciugata perfettamente la superficie, si può procedere con il trattamento antiruggine, un pratico spray da applicare e pulire con un panno.

Zone arrugginite più estese

Validi alleati contro la ruggine sono la spazzola e la carta vetrata, ma da soli non bastano, soprattutto in caso in cui le zone arrugginite nel cancello sono molto più estese. In questi casi, il trapano con la spazzola rotativa è la scelta migliore, visto che si risparmia tempo e soprattutto fatica. La spazzola viene data normalmente in dotazione in varie dimensioni, come ad esempio a tazza oppure a disco. Una volta completata questa operazione, si può procedere con una tela smeriglio prima della pulizia con un panno o uno straccio.

Danni gravi in gran parte della superficie

Più passa il tempo e maggiori sono i danni che si rischia di dover gestire perché la ruggine tende ad espandersi. Con la superficie quasi totalmente danneggiata, si deve intervenire in maniera radicale, utilizzando la spazzola più grande del trapano, asportando le scaglie metalliche che si distaccano e valutando se è opportuno eliminare preliminarmente tutta la pittura ancora presente.

L’importanza dello sverniciatore

Per le situazioni in cui in cancello di casa sembra quasi compromesso è molto utile lo sverniciatore semiliquido. Utilizzando guanti, occhiali e mascherina protettiva, si provvede a passarlo lungo tutta la superficie, attendendo qualche minuto prima che la pittura si distacchi totalmente per poi lavorare con la spatola, il raschietto e la spazzola. Il trapano con spazzola rotativa può tornare molto utile anche in questo caso per andare a lavorare nei punti arrugginiti particolarmente ostinati.

Aria calda e fiamma per un lavoro certosino

Per i casi ancora più complicati ci sono due soluzioni, entrambe molto valide. La prima è la pistola termica che è in grado di raggiungere temperature vicine ai 600 gradi, mentre la seconda è la fiamma della torcia a gas. Le zone arrugginite del cancello vanno riscaldate per qualche minuto per far distaccare la pittura, un lavoro che deve essere svolto con molta cura per evitare qualsiasi rischio.

Anche dopo questo lavoro è necessario utilizzare uno sverniciatore semiliquido per metalli. Altro prodotto da sfruttare è lo stucco metallico, disponibile anche nella versione pronta all’uso, sempre dopo essersi accertati di aver rimosso ogni residuo di polvere o sporco. Con qualche accortezza e gli strumenti giusti, il problema della ruggine non sarà più un ostacolo insormontabile.

Prodotti online antiruggine

Spazzole metalliche

Trattamento rimozione ruggine

Spazzole metalliche per trapano

Sverniciatore in gel

Pistola termica