Tavola natalizia: alcuni suggerimenti per una tavola impeccabile

Il Natale è alle porte. Le abitazioni "vestite a festa" sono pronte per ricevere ed accogliere i propri cari per il tradizionale pranzo oppure per la cena della Vigilia. Per un'accoglienza ottimale, oltre a pietanze appetitose e gustose con cui imbandire la tavola sarà necessario soffermarsi anche su ciò che la veste: tovaglia, stoviglie, centrotavola etc.

Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente per realizzare una tavola impeccabile.



Tovaglia e tovaglioli

La tovaglia costituisce un elemento di particolare importanza per portare in tavola l'atmosfera delle Feste, tuttavia non dovrà essere necessariamente troppo appariscente: l'importante, è che sia in stoffa e con i tovaglioli abbinati. Anche i colori e le fantasie svolgono un ruolo determinante nell'apparecchiatura: quelle a stampa con i disegni dei simboli natalizi sono divertenti e spiritosi, creando al tempo stesso un'atmosfera allegra e spensierata tra i commensali. Le tovaglie a tinta unita invece, risultano la scelta ottimale per chi predilige uno stile raffinato, senza tuttavia rinunciare all'eleganza.

Piatti e posate

Nella scelta della tavola di Natale anche le stoviglie ricoprono un ruolo centrale. I piatti in porcellana bianca o avorio ad esempio, sono facilmente combinali con ogni tipologia di colore pertanto possono essere abbinati con più facilità. Semplici ed essenziali, non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico. Se vogliamo "osare" un pò e aggiungere qualche dettaglio prezioso, possiamo scegliere piatti con il profilo dorato o argentato.

Una volta scelto lo stile possiamo decidere se utilizzare il servizio di piatti delle grandi occasioni, bello e raffinato regalerà un tocco in più alla tavola o scegliere un’alternativa in grado di accontentare tutti, anche i bambini. In questo caso i piatti con raffigurazioni a tema natalizio sono irrinunciabili.

Prima di passare ai bicchieri, non bisogna dimenticarsi delle posate. Come con i piatti, possiamo scegliere di utilizzare quelle in argento, del servizio a cui tanto teniamo. Se si preferisce l’oro e la tavola luminosa, il pranzo di Natale è l’occasione giusta per dare libero sfogo a questa passione. Come? Mettendo in tavola posate in acciaio dorato, che si sposano perfettamente sia con la tovaglia tradizionale in rosso, sia con quella moderna in bianco.

Bicchieri per brindisi indimenticabili

Un'attenzione particolare deve essere rivolta nella scelta dei bicchieri. Il materiale più usato, in questo caso, è il vetro, con il quale andremo senz'altro sul sicuro, ma per far sentire ancor più speciali i nostri ospiti possiamo optare per il cristallo.

Inutile dire che sono banditi quelli in plastica, quindi la scelta ricade su quelli minimal se vogliamo uno stile sobrio, quelli più ricercati se vogliamo una tavola effetto “wow”. Quelli con il bordino dorato sono perfetti se abbiamo scelto le posate della stessa cromatura.

Oltre a quelli da vino e da acqua, sulla tavola di Natale non possono mancare i flute, pronti a riempirsi per l’immancabile brindisi finale.



Centrotavola per completare

Per dare un tocco unico alla tavola, il dettaglio che fa la differenza è il centrotavola, se è realizzato con il fai da te ancora meglio. Pigne, frutta secca, fiori e palline sono gli elementi indispensabili. Se non siete molto abili, potete semplicemente prendere un vassoio d'argento, mettere al suo interno qualche rametto di pungitopo e pigne spruzzate d'argento. Per un risultato più raffinato in poco tempo, potete mettere al centro della tavola un paio di fiori, palline bianche e argento e racchiuderle all'interno di una campana di vetro non troppo alta, per non impedire la conversazione.