Tubature otturate: come liberare gli scarichi domestici con il fai da te

Le tubature domestiche otturate a causa di ristagni di cibo oppure capelli, possono creare notevole fastidio e disturbo. Gli scarichi lenti o, addirittura bloccati, impediscono, infatti, le più comuni attività domestiche come il lavare i piatti o semplicemente farsi la doccia. Come fare allora per sbloccare questi scarichi otturati senza dover chiamare idraulici o ditte di spurgo? Ecco qualche consiglio sui migliori metodi fai da te per ristabilire il corretto funzionamento degli scarichi di bagno e cucina.

Sale, aceto e acqua

Una delle miscele che si può utilizzare per sbloccare un lavandino o lo scarico della doccia intasati è quella composta da sale, aceto e acqua bollente. Basta preparare 500ml di aceto di vino bianco, 1 litro d'acqua e 5 cucchiai di sale grosso.Basterà versare nello scarico prima l'aceto riscaldato, e poi l'acqua, anch'essa calda con il sale sciolto dentro.

Bicarbonato e aceto

Abbinare il bicarbonato con l'aceto può essere una soluzione ottima per liberare gli scarichi intasati. Basterò versare un intero bicchiere di bicarbonato e mezzo litro di aceto nello scarico, a seguire, far scorrere acqua calda.

Bicarbonato e acido citrico

Mettendo insieme acido citrico e bicarbonato si otterrà una reazione chimica in grado di liberare le tubature dagli ingorghi. È sufficiente versare nello scarico mezzo bicchiere di acido citrico e a seguire mezzo bicchiere di bicarbonato. A seguire sempre acqua calda.

Bibite gassate

Anche le più comuni bibite gassate possono aiutare a liberare gli scarichi in pochi minuti, basta versarle nella tubature e aspettare che faccia effetto. Se non dovesse essere sufficiente si può provare più volte.