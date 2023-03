Frittura, forno o microonde: con quale tipo di cottura si spreca più energia?

A chi è mai capitato di soffermarsi a pensare a quanto può incidere una cottura rispetto a un’altra sulla bolletta magari proprio nel bel mezzo della realizzazione di una ricetta? Probabilmente a pochi di noi, ai più potrebbe sembrare un calcolo ininfluente, ma la realtà dei fatti è ben diversa.

A scattare una fotografia sui consumi energetici delle differenti metodologie di cottura è stato l’Osservatorio sugli sprechi energetici di NeN, prima startup EnerTech in Italia, in collaborazione con "Chef in Camicia", media company italiana che racconta il mondo del food attraverso contenuti video originali.

L’analisi ha preso in considerazione diverse preparazioni come frittura, bollitura, cottura in padella, pentola a pressione, microonde, forno, sottovuoto e griglia elettrica (per la cottura con padella o pentola è stato considerata il piano cottura con piastra a induzione) e come alimento benchmark la patata, tubero diffuso nelle ricette di tutta Italia, che si presta molto bene a essere cotto con qualunque metodo si voglia.

Analizzando le diverse preparazioni è emersa una classifica che in alcuni casi può davvero sorprendere: