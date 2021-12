Bollette e risparmio energetico: 3 tipi di riscaldamento per ridurre le bollette

Risparmiare sul gas può essere il nuovo mantra per molte famiglie, e non solo, che desiderano una casa calda e confortevole nel periodo invernale senza ritrovarsi a pagare bollette “salate”. Un modo per risparmiare sulla bolletta del gas è un utilizzo intelligente del proprio sistema di riscaldamento, oltre che l’apertura verso metodi alternativi come quello delle stufe a pellet, che può ammortizzare in maniera significativa i costi dovuti al consumo di metano.

Oggi giorno gli impianti sono sempre più orientati verso il risparmio energetico, supportati anche da una normativa che viene incontro agli impianti che rispettano in pieno l’ambiente e riducono drasticamente l’inquinamento.

Si tratta dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per gli edifici e le nuove etichette energetiche per gli impianti di riscaldamento che spingono a documentarsi al meglio su un settore in continua evoluzione.

Sono numerose le tipologie di riscaldamento per ridurre i costi in bolletta, ognuna con le sue caratteristiche e punti di forza.

Vediamo i principali sistemi di riscaldamento.

Riscaldamento a pavimento

Tra i sistemi di riscaldamento più utilizzati, c’è quello formato da pannelli installati appunto a pavimento, che annullano l’ingombro. La caratteristica di questo tipo di riscaldamento è quello di essere efficiente anche a basse temperature grazie alle serpentine che irradiano il calore controllato attraverso un termostato installato in ogni ambiente. Questo tipo si riscaldamento permette di risparmiare fino al 25% rispetto ad un impianto tradizionale, solo se si tengono a mente alcune regole:

Deve essere sempre acceso : impiega un po’ di tempo per arrivare a regime, per questo va lasciato costantemente in funzione

: impiega un po’ di tempo per arrivare a regime, per questo va lasciato costantemente in funzione Deve avere una temperatura costante : idealmente dovrebbe oscillare tra 18 e 20°C per avere il giusto comfort

: idealmente dovrebbe oscillare tra 18 e 20°C per avere il giusto comfort Bisogna collegarlo a impianti che lavorano a basse temperature: i più indicati sono la caldaia a condensazione, la pompa di calore o una caldaia a pellet

Riscaldamento a battiscopa

Il riscaldamento a battiscopa si sviluppa lungo tutto il perimetro della stanza ed è utilizzato al posto del tradizionale zoccolo. Facile da installare perché non ha bisogno di opere murarie, diffonde efficacemente il calore utilizzando al tempo stesso poca acqua negli impianti. Questa caratteristica permette al riscaldamento di adattarsi facilmente anche a quelli alimentati ad energia solare. Inoltre, ha il vantaggio di mantenere i muri asciutti e di diffondere uniformemente il calore, garantendo un risparmio rispetto ai sistemi tradizionali fino al 30%. Inoltre, il riscaldamento a battiscopa è silenzioso, perché l’aria si muove attraverso processi naturali.

Riscaldamento a soffitto

Il riscaldamento a soffitto utilizza la radiazione termica incidente che può essere di tipo diretto o indiretto. Questo vuol dire che invece di utilizzare la circolazione dell’aria, si sfrutta lo stesso principio del sole con temperature che arrivano ad un massimo di 40 gradi. Decidere di installare questo tipo di riscaldamento comporta dei vantaggi come:

Risparmio Energetico: come tutti gli impianti radianti, lavora a basse temperature che comportano un’elevata efficienza ed un risparmio energetico pari al 2%

come tutti gli impianti radianti, lavora a basse temperature che comportano un’elevata efficienza ed un risparmio energetico pari al 2% Assenza di muffe : il funzionamento a irraggiamento genera poca umidità

: il funzionamento a irraggiamento genera poca umidità Temperatura uniforme: la distribuzione del calore nella stanza è omogenea anche nei casi in cui ci sono soffitti molto alti.

la distribuzione del calore nella stanza è omogenea anche nei casi in cui ci sono soffitti molto alti. Impianto versatile: basandosi sulle basse temperature, si può abbinare a pompe di calore e a tutte le soluzioni rinnovabili

Anche se sul lungo periodo assicura un buon risparmio, i costi di installazione sono alti, senza dimenticare che c’è bisogno di una ristrutturazione importante e che il raffreddamento è più lento rispetto ad un impianto tradizionale.

Prodotti online

Impianto di riscaldamento a pavimento

Pannello radiante termoisolante

Pannello radiante soffitto