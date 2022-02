In consiglio comunale una mozione per intitolare una targa alla poetessa Giuliana Rocchi

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per martedì (22 febbraio) alle 19,30, in modalità video conferenza/compresenza per i consiglieri comunali e in modalità video conferenza per il pubblico (in diretta streaming sul sito https://santarcangelo.civicam.it/). Dopo i preliminari di seduta, l’assessore ai Rapporti con l’Unione dei Comuni, Danilo Rinaldi, illustrerà lo schema di convenzione per il conferimento delle funzioni di Polizia locale e Polizia amministrativa locale all'Unione di Comuni Valmarecchia e per la gestione in sub ambito “Valli dell'Uso e del Marecchia”.

A seguire, il capogruppo Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo) presenterà invece la mozione per la posa di una targa intitolata a Giuliana Rocchi, cofirmata dai consiglieri Marco Fabbri (Partito Democratico) e Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo).