Buon compleanno Riccione, auguri speciali in arrivo dalla cittadina onoraria Pelé

I cento anni della città di Riccione vengono festeggiati mercoledì 19 ottobre dal parco Oltremare Family Experience Park con una torta speciale, il saluto dei delfini della laguna e in particolare di Pelé, la tursiope di 58 anni, cittadina onoraria dal 2014 proprio di Riccione. “Non potevamo non omaggiare Riccione - dice Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment - E’ qui che il nostro Gruppo ha la propria sede legale, qui sono presenti due dei nostri parchi più amati, a livello nazionale e internazionale: Oltremare e Aquafan. Nella Perla Verde c’è molta sinergia con il territorio ed è un grande punto di forza anche per il nostro settore dei parchi divertimento”.

Per questo ‘primo’ secolo di Riccione, la squadra addestratori ha realizzato una torta super colorata con dei pesciolini e il numero 100 in caratteri cubitali. Poi tutti in Laguna per inviare un videomessaggio alla città. Protagonista assoluta Pelé, la tursiope più longeva in ambiente controllato in tutta Europa. A lei proprio il Comune di Riccione nel 2014 (in occasione del suo 50esimo compleanno) aveva consegnato la cittadinanza onoraria. Il parco Oltremare è aperto dalle 10 alle 18 questa domenica. Nel ponte di Halloween 30 e 31 ottobre e 1 novembre, il pubblico troverà allestimenti a tema, spettacoli, truccabimbi, castagne e dolcetti (apertura sempre dalle 10 alle 18).