A 102 anni ha sconfitto due volte il Covid, produce una coperta a settimana per i neonati dell'Africa

Ornella Tamburini ha 102 anni e, a inizio novembre, ha sconfitto il Covid per la seconda volta, tornando immediatamente alla sua routine: cucina, uncinetto e qualche esercizio per tenersi in forma. Una longevità e una forza straordinaria quella della nonna riminese, residente in centro storico e sarta in pensione. Sorriso stampato in faccia e inscalfibile determinazione, durante la sua convalescenza è stata affiancata dai medici e operatori dell’ospedale Infermi, fino alla guarigione.

Giusto il tempo di risultare negativa al tampone, ed eccola tornare alla sua passione più grande, quella dell’uncinetto, un amore che ha reso anche un’attività di filantropia. Ornella infatti riceve la lana dalle suore di Sant’Onofrio e, con questo materiale, produce una coperta a settimana da spedire ai neonati dell’Africa dove le sorelle riminesi vanno in missione.

Una storia, la sua, che ha meravigliato anche il Sindaco Jamil Sadegholvaad, che ieri l'ha chiamata per congratularsi di persona per la sua battaglia contro il virus e per la sua eccezionale energia.