Il 118 non è un gioco, lo sdegno degli infermieri: "Guai a emulare, siamo in prima linea per salvare le vite"

Simulano un malore per “scroccare” un passaggio fino a Riccione in ambulanza. Il video della bravata, diventato in poco tempo virale, ha creato sdegno e fatto arrabbiare tutto il personale di Romagna Soccorso. Impegnato in prima linea con un lavoro immenso, soprattutto nel periodo estivo. Sul caso il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini Nicola Colamaria esprime “profonda indignazione per quanto rappresentato nel video diffuso sui social in cui alcuni giovani si beffano del sistema di emergenza 118 e dei professionisti che con abnegazione e professionalità garantiscono cure tempestive ai cittadini”.

L’episodio ha visto l’intervento delle massime risorse disponibili in termini di professionisti e di mezzi con l’invio dell’ambulanza e dell’automedica, attivati in codice rosso perché nella telefonata si è ribadito più volte che vi era una persona priva di coscienza. “Che cosa sarebbe successo se contestualmente ci fosse stata la necessità delle medesime risorse sanitarie per un’emergenza reale? – è la domanda che si pone il presidente degli Infermieri Nicola Colamaria -. I sistemi di emergenza sono a disposizione dei cittadini che hanno una effettiva necessità e non possono essere beffati per aumentare la visibilità di individui poveri di reali valori umani, culturali e sociali”.

Il presidente dell’ordine degli Infermieri prende le distanze e sollecita provvedimenti nei confronti dei responsabili del gesto: “Occorre porre un freno immediato al diffondersi di simili episodi che rischiano di essere emulati, magari alzando la posta in gioco. L’auspicio è che l’Azienda Usl della Romagna segnali l’accaduto alla Procura della Repubblica affinché i responsabili siano chiamati a risponderne nelle sedi opportune”.