134 chili di rifiuti recuperati dai volontari durante la camminata in spiaggia

Sotto un sole splendente e un cielo blu limpido questa mattina si sono presentate circa un centinaio di persone al Bagno 60 di Rimini per partecipare a 'Spiaggiastico', camminata di raccolta rifiuti dal Bagno 47 al Bagno 63 promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini insieme a Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, Piacere Spiaggia Rimini e Fondazione Cetacea, in vista della Giornata della Terra. Parola d'ordine: ripulire la spiaggia di Rimini. Risultato, dopo due ore di lavoro, 134 chili di rifiuti raccolti, per lo più plastica.

Tra i volontari anche Anna Montini, Assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini e Massimo Bobbo, Direttore delle Befane, tutti muniti di guanti, cappellino, maglietta e zainetto realizzati dal Centro commerciale per l'occasione. Alla fine, tanta soddisfazione per il 'bottino' raccolto e foto di rito.