In 15 amici giocano per mesi un "sistemone" costruito al bar: a Rimini altri due "5" al SuperEnalotto

Erano 15 amici al bar. E volevano sbancare il jackpot del SuperEnalotto. Ci sono andati vicinissimi. Ancora a Rimini. Un’altra volta. Nel concorso del 24 settembre sono stati centrati due 5, entrambi al Millenium Bar di via Carlo Porta, davanti a viale Chiabrera. Ma non si è trattata di una vicina singola, qui i clienti del bar-tabaccheria si erano seduti a tavolino per costruire un “sistemone” e alla fine sono riusciti a realizzate due vincite che valgono un totale di 36.815,70 euro complessivi. Si tratta del quarto e del quinto “5” nel Riminese nell’arco di dieci giorni. Una terra dove la dea bandata continua ad esserci con prepotenza, accarezzando di continuo il 6 da record che oggi vale 278,3 milioni di euro.

“Domenica i nostri clienti si sono svegliati con circa 2 mila euro in più a testa – racconta Massimo Gasperoni, titolare del Millenium Bar dove tanti anni fa erano già stati vinti 100 mila euro con un Gratta&Vinci -. La vincita nasce da lontano, si tratta di un sistema che viene giocato ad ogni concorso da 4 mesi a questa parte. Ora calcolatrice alla mano si è già proceduto alla suddivisione delle quote tra i 15 fortunati, in attesa dei bonifici. Siamo davvero arrivati a un passo dal realizzare il sei storico”.