150 chili di rifiuti raccolti dai volontari durante il "clean up" di domenica

Sono oltre 150 i chili di rifiuti raccolti tra i Giardini Cossetto, l’Area dello sfondamento del viale 19 ottobre e il parcheggio di Via Righi a Riccione grazie al clean up di domenica mattina organizzato da Be Kind to nature, Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea. Cittadini e volontari si sono trovati per pulire un pezzo della perla verde, ma anche per sostenere, con una piccola ma importante attenzione, una miglior qualità della vita delle persone. Tra vasi, cartelli stradali e plastica sono diversi i rifiuti raccolti, che sono stati consegnati a Hera per una città migliore e più pulita.

“Oggi è stato un momento di cura e attenzione del territorio, che assieme diventa ancora un momento più bello e importante perché ci stimola a migliorare il benessere della nostra città, oltre che la qualità della vita di tutte le cittadine e cittadini - commenta Alessandro Romano, referente di Be Kind Riccione e vicepresidente di Futuro Verde Aps - È bello che cittadini e rappresentanti delle istituzioni assieme oggi si siano impegnati per rendere la nostra città un poco più vivibile. Nelle prossime settimane Be Kind, realtà promotrice di pratiche gentili nel nostro territorio e non solo, assieme a Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea e tante altre realtà continuerà a fare attività per il nostro territorio".