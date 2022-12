Il 16 dicembre '91 ci lasciava Pier Vittorio Tondelli, ora Riccione Teatro gli dedica un cortometraggio

Il 16 dicembre 1991, a soli trentasei anni, ci lasciava Pier Vittorio Tondelli. Per ricordare il grande scrittore di Correggio, l’associazione Riccione Teatro ha pubblicato su Youtube il cortometraggio Lo spazio del cuore. Pier Vittorio Tondelli a Riccione (link: https://youtu.be/XgDYBs6xV80). Presentato in anteprima all’ultima edizione del Riccione Ttv Festival e firmato da Massimo Salvucci, Stefano Bisulli ed El Prez, il video è una produzione originale di Riccione Teatro e ripercorre in otto minuti l’esperienza di Tondelli in quella Riviera da lui descritta in modo indimenticabile, sia in opere saggistiche che in pagine di narrativa.

Da anni Riccione Teatro indaga il legame indissolubile che ha legato Tondelli alla Riviera degli anni Ottanta, al Premio Riccione e alle iniziative di Riccione Teatro ai tempi di Franco Quadri. Il video appena pubblicato è una breve flânerie lungo le spiagge di ieri e di oggi, tra i fasti antichi di imponenti discoteche e i cantieri di moderni teatri in costruzione, alla ricerca dei luoghi del cuore della Riviera di Tondelli. A farci da guida, insieme alla giornalista e scrittrice Simonetta Sciandivasci e al direttore di Riccione Teatro, Simone Bruscia, sono proprio le parole di Tondelli, da Camere separate fino a Un weekend postmoderno.

Pier Vittorio Tondelli (Correggio 1955-1991) ha esordito nel 1980 con Altri libertini, libro cui sono seguiti Pao Pao nel 1982 e il bestseller Rimini nel 1985. Sempre nel 1985 con La notte della vittoria. Dinner party si è aggiudicato il premio speciale “Paolo Bignami” al 38° Premio Riccione per il Teatro. Oltre al postumo L’abbandono, le sue ultime pubblicazioni sono Biglietti agli amici (1986), Camere separate (1989) e la raccolta di saggi Un weekend postmoderno (1990), che comprende anche “le immagini letterarie di Riccione e della Riviera adriatica” scritte per la mostra Ricordando fascinosa Riccione. Alla memoria di Tondelli, straordinario talent scout di giovani narratori, sono intitolati la sezione under 30 del Premio Riccione e il principale teatro di Riccione, lo Spazio Tondelli, attualmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione.