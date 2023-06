Da 16 edizioni è stella Michelin, il celebre chef ripercorre i suoi piatti iconici in "Giardino di Augusta"

E’ un inizio estate all’insegna delle belle novità in casa dei fratelli Gianluca e Gianpaolo Raschi, che mettono in sinergia lo storico ristorante stellato sulla spiaggia di Miramare e la creatura nel centro storico di Rimini con una serie di serate a tema su più direttrici dal fil rouge ben definito: I Giovedì nel Giardino di Augusta.

“Un appuntamento al mese lo riserviamo a raccontare e far rivivere le emozioni e i piatti che a partire dal 2002 ci hanno portato a conquistare la Michelin tanto da poter fregiarci dal 2008 di quella Stella poi confermata ben 15 volte. Un altro sarà dedicato alla griglia, la “rustica”, con un menu sui carboni realizzato direttamente sotto le stelle in giardino, il terzo a un abbinamento mirato fra un prodotto, un pesce, e una cantina selezionata” spiegano Gianpaolo e Gianluca, nominato proprio in questi giorni Ambiassador del Trento Doc Alperegis.

I piatti iconici

“Abbiamo deciso di riproporre anche nel cuore della città i nostri piatti iconici, quelli che hanno fatto la storia di Guido e lo hanno portato a entrare nella Guida Michelin e a restarci da 16 edizioni a questa parte. Lo faremo in quattro tappe, una al mese, a partire da giovedì 29 giugno, nella cornice del nostro giardino che vogliamo caratterizzare sempre più come oasi del bello e dell’arte. In questi appuntamenti si potranno ritrovare le varie proposte che hanno accompagnato la nascita e crescita di Guido e in alcuni casi fanno ancora parte del nostro menu di Miramare” rivelano i titolari: “Il nostro giardino intitolato a Sandra custodisce già importanti tracce del passato - i segni delle antiche ghiacciaie per la conservazione dei cibi e fra i pochi reperti della Rimini Ebraica - ora con una collaborazione con Augeo e Art - Preview e con le opere dell’amico artista Alessandro La Motta vogliamo farne una galleria a cielo aperto in cui poter mangiare o regalarsi un aperitivo in un’atmosfera di grande piacevolezza”.

Il Giardino galleria d’arte

La serata di giovedì 29 terrà appunto battesimo anche la collaborazione con Augeo, Art - Preview e Alessandro La Motta, con l’artista che impreziosirà il Giardino con alcune sue opere per tutta l’estate. Fino a settembre e alla chiusura delle quattro serate. La Motta opera da anni in un lavoro di riscrittura del mondo classico attraverso la bellezza, riflettendo sulle origini della civiltà mediterranea e in particolare sulle tracce del mito e unendo con un tratto materico e umori contemporanei le contaminazioni di un dialogo serrato con l’archeologia. Negli ultimi anni ha esposto in parchi archeologici e musei (dalla Domus del Chirurgo a Rimini a Piazza Armerina, dal Museo Archeologico Nazionale di Ferrara al Parco Archeologico di Naxos-Taormina e a luglio sarà al Museo Archeologico di Salina con una mostra dal titolo “Abitare il mito”) e per Augusta ha riservato i suoi “lacerti” di Afrodite e le particolari ossidazioni di rame.