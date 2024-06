16 giovani riminesi pronti a partire grazie al concorso 'Intercultura 2024'

La globalizzazione è entrata nelle case e nelle vite di tutti noi dal punto di vista culturale, sociale, economico, contribuendo a sviluppare una società sempre più complessa e interdipendente. In generale, i vantaggi di vivere in una società sempre più ibrida e multiculturale vengono riconosciuti (65%) soprattutto dai più giovani: il 74% dei 16-24enni ritiene infatti che i benefici del processo supereranno o saranno uguali ai rischi. Il 77% degli italiani ritiene inoltre che è necessario sviluppare competenze interculturali per gestire al meglio le complessità della società moderna.

Lo sanno bene i quasi 1.800 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura in tutta Italia quest’anno e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. Questi adolescenti hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma. E sono pronti a partire per vivere un’esperienza dall’alto potenziale formativo.

La toccante proiezione del video Intercultura ha aperto le porte a una giornata ricca di emozioni e riconoscimenti. Stefano Ciappini, presidente del Centro Locale di Rimini di Intercultura, ha accolto i presenti con un saluto caloroso, sottolineando il prestigio del concorso che ha visto la partecipazione di oltre 4500 studenti a livello nazionale, di cui 1800 sono stati selezionati per partecipare ai programmi di scambio. Dal 2011, il Centro Locale Intercultura di Rimini ha contribuito significativamente, con circa 250 studenti partiti per esperienze internazionali.

Uno dei momenti clou della cerimonia è stato l'intervento dell'Assessora del Comune di Rimini, Francesca Mattei, che ha consegnato le pergamene ai ragazzi della provincia di Rimini vincitori del concorso Intercultura 2024, presenti con le loro famiglie. La premiazione ha visto alternarsi sul palco i giovani vincitori, accolti da applausi entusiastici, simboleggiando non solo il riconoscimento del loro impegno, ma anche l'abbraccio di una comunità globale. Ad applaudirli e, perché no, dar loro anche qualche consiglio, c’erano anche i 9 adolescenti stranieri che stanno vivendo l’esperienza di scambio di Intercultura nella nostra zona.

La giornata è infatti proseguita con un emozionante omaggio alle famiglie riminesi che quest’anno hanno ospitato i ragazzi stranieri, che stanno terminando proprio in questi giorni la loro esperienza in Italia, durata 10 mesi. I ragazzi, provenienti da Australia, Brasile, Cile, Messico, Thailandia, Turchia e Ungheria hanno commosso le loro famiglie ospitanti con una lettera di ringraziamento. Ma le emozioni, per famiglie e ragazzi ospitanti, non sono finite, perché i ragazzi italiani che sono in questo momento all’estero (i vincitori del concorso Intercultura 2023 che rientreranno nelle prossime settimane) hanno fatto arrivare un messaggio video ai presenti, raccontando le loro esperienze e regalando utili suggerimenti ai vincitori del concorso Intercultura 2024.

Simonetta Andreani, responsabile ospitalità del Centro Locale dell’associazione, ha poi premiato le famiglie, riconoscendo il loro ruolo cruciale nell'accoglienza degli studenti internazionali. Famiglie come i Bianchi (San Giovanni in Marignano), i Bellini (Gemmano), i Ciappini, Mancini e i Ruggeri (Rimini), i Montanari Maggiora (Montefiore), i Gniuli e i Nunzi (Novafeltria) e parecchie altre sono state celebrate per la loro generosità e il loro impegno nel promuovere il dialogo interculturale.

Andrea Franzoi, Segretario Generale Intercultura, commenta: “In un contesto internazionale sempre più complesso e difficile come quello di oggi, Intercultura percepisce come essenziale il proprio intervento nel farsi promotrice dell’educazione alla pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli. Rispetto, inclusione, diversità sono tra i valori sui quali vogliamo attivare la partecipazione dei giovani per costruire un mondo migliore, più equo e senza conflitti. Gli scambi scolastici internazionali sono il mezzo per coinvolgere la società civile e le istituzioni - e in particolare le scuole - in un progetto di valorizzazione della diversità come risorsa per lo sviluppo del pianeta, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

Stefano Ciappini, presidente del Centro Locale di Intercultura di Rimini, aggiunge: “Questi nostri ragazzi, emozionati e insieme entusiasti per essere risultati vincitori del concorso di Intercultura, sono come “ambasciatori” virtuali del territorio dal quale provengono: ne incarnano i valori e la cultura territoriale, e sono i portavoce di un’intera generazione che si mette in gioco per affrontare tutte quelle le sfide collettive e globali che la società ha loro trasmesso”.