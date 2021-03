Si piange il re del liscio, "Raoul Casadei ci ha dato gioia ed allegria". "Un Maestro della musica"

Commosso il ricordo del sindaco Andrea Gnassi: "Ci sono e ci saranno tanti modi per ricordare la figura di Raoul Casadei, ma a me piace pensare a quello che ci ha dato con la sua musica in una vita piena di cose: gioia e allegria"

Anche Rimini piange la scomparsa del re del liscio, morto all'ospedale Bufalini di Cesena dopo il ricovero per Covid, all'età di 83 anni. Casadei era ricoverato al Bufalino dal 3 marzo, la Romagna intera perde uno dei suoi simboli. Commosso il ricordo del sindaco Andrea Gnassi: "Ci sono e ci saranno tanti modi per ricordare la figura di Raoul Casadei, ma a me piace pensare a quello che ci ha dato con la sua musica in una vita piena di cose: gioia e allegria. Il ballo, due persone strette in una casa o una piazza vuota o in mezzo a mille altre coppie, a fendere armonicamente l'aria a tempo di valzer o mazurka. Il liscio già esisteva ed era ed (è) parte di quello che siamo, a Rimini e in Romagna. Ma Raoul Casadei negli anni Settanta, con la sua contaminazione pop, lo ha fatto diventare patrimonio popolare di tutto il Paese. Da genere local a passione mainstream, con hit che scalano le classifiche dei dischi italiani più venduti. Non era un compromesso, come lamentavano i puristi del liscio, ma una evoluzione necessaria. E non era facile folklore. Ricordo come qualche anno fa Elio, in procinto di fare un disco con il gruppo romagnolo, motivò la scelta con l'eccezionale capacità di Raoul e della sua ensemble di fare e eseguire ogni tipo di musica. Era vero. Proprio così. Proseguiva la grande tradizione del liscio, in cui si miscelavano nelle aie e nelle piazze dei nostri paesi, i valzer viennesi con il ritmo vorticoso, quasi 'americano', di chi per un attimo almeno voleva lasciarsi alle spalle povertà e dolore, magari stringendosi o cantando in un attimo di leggerezza".

"Raoul Casadei - ricorda il sindaco - con la sua storia italiana di musica che aveva ed ha dentro il cuore romagnolo, è stato quel sorriso che, quando dici Romagna, a chiunque viene spontaneo. Era una persona solida con al centro la famiglia, l’amore per la sua terra, la passione per il lavoro, la generosità che non risparmiava per la sua Romagna e per la nostra regione, donando e offrendo il suo talento. Raoul è stato anche l’unico capace di mettere quell'intelligenza manageriale e quello sguardo che trasformarono il liscio in un genere internazionale. Poteva fermarsi ai suoi successi ed era già tanto, ma non lo ha fatto. Negli ultimi 30 anni ha cercato il genere popolare perfetto, dal liscio alla musica solare, alle contaminazioni etniche e musicali che oggi grazie al figlio Mirko, consapevole che la musica che ci gira intorno è uno dei pochi linguaggi universali, unisce nell'allegria e nella commozione i popoli di tutto il mondo".

"Forse era la ricerca di una utopia, nel mondo delle frontiere, ma era comunque una ricerca che Raoul non ha mai interrotto. E oggi che non c'è più io, noi, i nostri genitori, i nostri nonni vogliamo idealmente ringraziarlo per quegli assalti al cuore che ogni tanto ci facevano stringere alla persona amata in una danza libera, spensierata, o in un sorriso. Mirko avrà la forza per continuare la grande tradizione, nell’innovazione che sta portando avanti. Alla sua famiglia un enorme abbraccio e la consapevolezza che la sua eredità culturale e umana sarà portata avanti come merita". Gianni Indino, il presidente del Silb dell’Emilia Romagna, si unisce al cordoglio della famiglia Casadei e porge le condoglianze "a nome dell’intero settore dei locali da ballo, che Raoul con la sua musica, con il suo genere e la sua figura, ha contribuito a fare diventare grandi e popolari. Ci lascia un pioniere che ha fatto scuola, facendo conoscere e apprezzare la Romagna nel mondo e facendo divertire e ballare milioni di persone".

Alice Parma: Un "Maestro della musica"

"La notizia della morte di Raoul Casadei ci lascia profondamente tristi". Il cordoglio della sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, in merito alla scomparsa di Raoul Casadei. "Raoul era un Maestro della musica, un alfiere della Romagna e un grande amico di Santarcangelo, dove nel 2017 aveva voluto festeggiare i suoi 80 anni con una serata memorabile. Ricordo come se fosse ieri piazza Ganganelli gremita di persone, un’immagine che oggi fa doppiamente male nel giorno in cui diamo l’addio a Raoul e dopo oltre un anno di pandemia, in cui non abbiamo potuto vivere insieme le piazze e tutti gli altri luoghi della cultura. Per me Raoul Casadei rappresentava questo: l’allegria e la voglia di stare insieme, il fascino del ballo e la passione per la musica, alla quale ha dedicato la sua vita. Tutto questo, da oggi, è un po’ più lontano".

Il cordoglio di Misano

Anche Misano ricorda il re del liscio: "La scomparsa di Raoul Casadei è un colpo durissimo. Ogni romagnolo porta nel cuore il suo sorriso, la sua musica solare, la straordinaria vitalità ereditata dal leggendario Secondo e poi trasmessa ai figli e a generazioni di gruppi musicali. Quelle note, con l’inno Romagna Mia in testa, sono e continueranno ad essere una colonna sonora di generazioni di turisti nelle allegre serate anche all’Arena del Liscio di Misano Brasile. La nostra cultura dell’accoglienza ha una pietra angolare nel liscio, ambasciatore di sorrisi. Il Covid sta falciando vite senza sosta, dobbiamo combatterlo con responsabilità, anche per onorare le persone che non sono riuscite a sconfiggerlo. Giungano alla famiglia le condoglianze di Misano Adriatico".

Il cordoglio di Riccione

Anche ’amministrazione della città di Riccione si unisce al cordoglio della famiglia Casadei per la scomparsa del testimone più illustre della musica popolare della Romagna. “Ciao Raoul - ha detto il sindaco Renata Tosi - con te la Romagna perde la propria colonna sonora. Riccione ti ricorderà nelle proprie serate estive nella balera Verde Mare dedicata ai nostri nonni porterà nuovamente in auge il ballo liscio e necessariamente i tuoi grandi successi”.