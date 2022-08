2 agosto 1980, alle Ogr per non dimenticare la Strage di Bologna. Presenti i parenti di Flavia Casadei

Si è svolta martedì mattina (2 agosto) nel piazzale interno delle Officine Grandi Riparazioni di Rimini la sentita commemorazione per il 42° anniversario della Strage alla Stazione di Bologna e dei treni “Italicus” e “904”. Un momento importante per rinnovare ancora una volta il ricordo, insieme a tutti i ferrovieri di Rimini, delle 85 persone - provenienti da 50 città diverse, italiane e straniere - drammaticamente scomparse in uno degli attentai più vili e tragici della storia italiana. Un occasione anche per ricordare la vittima riminese dell’attentato, la studentessa Flavia Casadei che quel sabato stava viaggiando verso Brescia, dove l'aspettava uno zio. A causa di un ritardo aveva perso la coincidenza e stava aspettando il treno successivo. Flavia aveva 18 anni e frequentava la IV^ “E” del Liceo Serpieri. Per lei in particolare erano presenti alla cerimonia il fratello Claudio e il suo professore del Liceo Serpieri, Renato Di Nubila, che sono intervenuti per condividere commoventi ricordi legati a Flavia.

Alla cerimonia, organizzata dalle Ogr di Rimini erano presenti anche l’assessora Roberta Frisoni per il Comune di Rimini, Antonio Bernardini, Responsabile Omc Locomotive Rimini e don Lauro Bianchi, parroco della vicina parrocchia di Cristo Re, alcuni rappresentanti della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, oltre tutti gli operi delle officine.

Quella del 2 agosto è una commemorazione che ogni anno avviene anche con la doppia partecipazione alle cerimonie di Rimini e Bologna, che per quest’occasione si uniscono nel ricordo. Nello stesso momento a Bologna infatti si è svolta la cerimonia ufficiale in Piazza Medaglie d’Oro alla Stazione Centrale, dov’era presente anche il Gonfalone del Comune di Rimini con l’Assessora Francesca Mattei, in rappresentanza del Comune di Rimini.