2 Giugno, le celebrazioni del 77esimo anniversario della Repubblica a Cattolica

Cattolica ha vissuto questa mattina un primo momento celebrativo per il 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L'Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza ad intervenire, le associazioni e le scuole a partecipare con rappresentanze e gonfaloni, dalle ore 10:00 in Piazzale Piazzale Roosevelt. Qui si è svolto il rito dell'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al Monumento alla Pace.

A seguire, il programma ha previsto il discorso della Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e la lettura di alcuni princìpi fondamentali della Carta costituzionale italiana a cura dei giovani dell'associazione "Piazza Grande".

Nell'introdurre il suo intervento la Sindaca ha subito voluto dedicare un pensiero ed un abbraccio ai comuni dell'Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione. Quindi ha ricordato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in visita tra la gente di quei territori: “Non siete soli. C'è un pericolo da evitare: la tentazione di abbandonarsi di arrendersi, che non fa parte della tradizione della Romagna”.



"Nell'Italia di oggi, dove l’astensionismo aumenta di intensità ad ogni tornata elettorale, giova tornare con la memoria a quel 2 giugno del 1946, quando gli italiani riconquistano il diritto al voto dopo la parentesi buia della dittatura fascista. Il 2 giugno 1946 - ha ricordato la Prima cittadina - si recò alle urne oltre l'89 per cento degli aventi diritto".

Quindi il passaggio sui Padri e Madri costituenti ed il valore di questa Carta. "L’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ha ricordato la Foronchi - l’ha definita una vera e propria Bibbia civile", ed ancora "la Costituzione va praticata, sperimentata sulla propria pelle come accadeva a Barbiana dove il priore don Lorenzo Milani non solo aveva appeso gli articoli nella scuola-canonica ma li traduceva in atti concreti".

Si è ripetuto anche quest'anno il momento di consegna delle copie della Costituzione della Repubblica Italiana ai giovani cittadini di Cattolica 17enni e 18enni. I ragazzi sono stati omaggiati anche di un biglietto da utilizzare per uno spettacolo della prossima stagione del Teatro della Regina, nella prospettiva di avvicinarli e fargli vivere da protagonisti i luoghi della cultura cittadina.

La celebrazione mattutina è stata accompagnata dalle esecuzioni del Corpo Bandistico di Gradara.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00, si svolgerà l'“Aquilonata per la Pace” nella spiaggia libera antistante l’Hotel Kursaal. Prevista l'esibizione del “Gruppo Aquilonisti Riminivola” del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Sarà possibile ammirare anche gli aquiloni realizzati dalle classi quinte delle Scuole Primarie di primo grado dei comuni di Cattolica e di Mondaino nell’ambito del “Progetto Memoria” a cura del Laboratorio all’immagine.

Alle ore 21:00 salirà sul palco di Piazza I° Maggio l’orchestra di fiati e percussioni “Harmonie Municipale Schifflange” proveniente dal Lussemburgo sud-occidentale. L'Orchestra sarà protagonista di un concerto gratuito con un variegato programma musicale che spazierà tra compositori lussemburghesi ed italiani in omaggio all'amicizia tra le due Nazioni.