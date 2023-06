2 Giugno, Morrone a Rimini: "Un futuro di crescita per il Paese ma il pensiero va alla Romagna"

“Un giornata di festa e di orgoglio, l’Italia repubblicana compie 77 anni e siamo certi che abbia di fronte a sé un futuro di speranza e di crescita”.

Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha presenziato alle celebrazioni svoltesi a Rimini in piazza Cavour, dove il prefetto Rosa Maria Padovano ha letto l’intervento del presidente della Repubblica e pronunciato un proprio discorso.

“Quest’anno, in Romagna, la ricorrenza cade purtroppo in un periodo di tempo funestato dall’alluvione e da pesantissime criticità idrogeologiche che hanno messo in ginocchio comuni, famiglie, aziende. Il mio pensiero - commenta Morrone - è rivolto oggi a chi è scomparso e alle tante famiglie romagnole che hanno perso tutto o che hanno subito danni da comprometterne il futuro. Credo che, al di là dei risarcimenti, a questi nostri connazionali debbano essere date risposte sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto, senza infingimenti e senza strategici rimpalli. Oggi è una giornata solenne per il Paese: una festa civile che riporta alla mente i valori fondanti della nostra civiltà. Ma può essere una giornata di gioia per chi guarda, sconsolato, le macerie della propria casa? E’ a loro che si deve garantire una ricostruzione scandita dal rinnovamento e da un cambiamento radicale delle modalità di amministrazione del territorio”.