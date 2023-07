E' stato per 20 anni alla guida della Polizia municipale, addio allo storico comandante

Si è spento nella giornata di lunedì, all’età di 90 anni, Carlo Barbera l’ex comandante della Municipale di Rimini che guidò per oltre 20 anni. L’ufficiale era ricoverato presso il reparto di Geriatria dell’Infermi per delle complicanze respiratorie. Laureato in giurisprudenza, abilitato all’insegnamento di materie giuridiche, autore di alcuni testi per la preparazione professionale degli agenti, arrivò al vertice dell’allora corpo dei Vigili Urbani il 14 settembre 1972 per poi cessarlo nel 1995 e andare in pensione nel 2000.

Nel corso della sua carriera fu anche al centro di diverse vicende giudiziarie che destarono scalpore in città. Nel 1995, infatti, fu arrestato in quanto ritenuto implicato in un concorso truccato. Successivamente venne ritenuto colpevole per una seconda vicenda legata al rilascio dei permessi per poter circolare nel centro storico di Rimini. L’ultimo episodio risale al 2015 quando le sue accuse al sindaco Andrea Gnassi, riguardanti la rimozione dall’incarico di comandante per il caso del concorso truccato e inerenti al suo trattamento pensionistico, erano state archiviate. I funerali si terranno alle ore 11 di mercoledì presso la chiesa di San Gaudenzio di Rimini.