Oggi sarebbero stati 35, tanti auguri Sic

Continua a correre con noi Marco Simoncelli, il grande campione di Coriano scomparso 10 anni fa in un tragico incidente sul circuito di Sepang, e la memoria di quel ragazzo che ha saputo emozionare fino all'inverosimile il mondo della MotoGp fa ancora sorridere quanti lo hanno conosciuto e tifato. Oggi, 20 gennaio, Marco avrebbe compiuto 35 anni. E' impossibila sapere come sarebbe andata se quella curva maledetta della pista thailandese non ce l'avesse portato via. Se ci avesse regalato un titolo mondiale della classe regina o se si sarebbe ritirato dal mondo delle corse. Sicuramente, col suo modo di fare avrebbe comunque continuato a regalarci risate ed emozioni grazie alla sua semplicità e alla sua bravura in sella alle due ruote. Mai, nella storia del Motomondiale, si è verificato questo straordinario attaccamento a un pilota scomparso e che, in questi 10 anni, è continuato a rimanere nei nostri cuori. Tanti i momenti che, nel corso del tempo, sono stati l'occasione per ricordare Marco. L'ultimo lo scorso ottobre, al Misano Circuit intitolato proprio al pilota, dove è stata messa a dimora la "Quercia del Sic" su una delle curve storiche del Motomondiale. Negli anni non sono mancate altre imortanti iniziative: il museo, il monumento, il circuito, le feste per ogni compleanno. Tutto per ricordare e onorare quel ragazzo dalla chioma inconfondibile, così come il suo stile di guida, che nella vita aveva un solo obiettivo come lui stesso aveva detto: Vorrei che la gente mi ricordasse per uno che quando correva sapeva emozionare”. Così è stato. E così sarà per sempre.

A 10 anni dalla scomparsa del campione Marco Simoncelli e proprio nel giorno del suo compleanno, arriva in prima visione tv Sic, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe. Dopo il successo al cinema, SIC è in onda giovedì 20 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries, disponibile anche on demand e in streaming su Now.