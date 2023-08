In arrivo 20 nuovi defibrillatori, entro la fine dell’anno tutte le scuole avranno un dispositivo salvavita

Prosegue con l’acquisto di venti nuovi defibrillatori esterni semiautomatici, unitamente alle teche alloggio per esterno, il programma scuole sicure e cardio protette voluto dal Comune di Rimini per garantire la massima sicurezza per gli alunni, le famiglie e il personale delle strutture educative comunali. L’acquisto, per l’importo di circa 25mila euro, rientra nel programma finanziato con risorse del bilancio comunale, che prevede la dotazione in tutte le scuole di infanzia e nidi dell’Amministrazione comunale di defibrillatori, kit di primo soccorso e relativa formazione per il personale.

Con l’acquisto dei venti nuovi defibrillatori, sale a 22 il numero complessivo dei dispositivi presenti nelle scuole d’infanzia del comune di Rimini (due, già installati, sono stati donati dall’Associazione ‘Con le Ali di Chiara’ e dall’Associazione ‘Il cuore di Luca Petitti’), su 27 punti di installazione totali previsti (10 nidi e 16 scuole d’infanzia) presenti nel Comune di Rimini. Il 100% di copertura avverrà entro l’anno con l’acquisto di altri 5 nuovi defibrillatori che andranno così a completare l’installazione in tutti i plessi dei nidi e delle scuole d’infanzia.

Nel mese di luglio, inoltre, si è conclusa la formazione che affianca il programma di acquisto dei defibrillatori, con la formazione di 95 insegnanti delle scuole di infanzia comunale ad opera dei professionisti della Croce Rossa Italiana che, attraverso lezioni teoriche e tecniche di soccorso con prove pratiche su manichini, hanno spiegato le tecniche e manovre salvavita

“Avanza il programma a tutela della salute e della sicurezza delle nostre scuole dell’infanzia – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – che oggi vede coperto più dell’80% dei plessi di nidi e scuole d’infanzia del Comune di Rimini e che entro l’anno, con l’acquisto di altri 5 nuovi dispositivi salvavita, arriverà alla copertura totale con almeno un addetto del personale educativo formato presente in ogni plesso per una scuola ancora più sicura e accogliente”.