Da 200 anni la presenza a Rimini dei missionari del Preziosissimo sangue, un anno di eventi

Il 2024 segna una fondamentale tappa nella lunghissima e feconda storia della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue a Rimini. Ricorrono infatti i 200 anni dell’apertura della casa di missione a Rimini nella chiesa da tutti conosciuta come “Santa Chiara”, uno dei più importanti santuari mariani della Diocesi di Rimini. Contestualmente si ricorda anche il passaggio a Rimini del fondatore della Congregazione, San Gaspare del Bufalo, e l’anniversario del prodigio della Madonna della Misericordia (patrona della Città di Rimini e della Diocesi).

L’immagine contenuta nel santuario mosse gli occhi la sera dell’11 maggio 1850, miracolo che si ripetè per otto mesi consecutivi.

Una lunga e variegata serie di celebrazioni accompagneranno l’anno del Santuario. “Ma ciò che celebreremo non è semplicemente una ‘campagna di eventi’ che per quanto belli, rischiano di lasciare il tempo che trovano – ha spiegato don Giuseppe Pandolfo, rettore Santuario Madonna Misericordia -. Il desiderio di noi Missionari è prima di tutto quello di fare un gesto di gratitudine a Dio che ci dona la grazia di vivere il nostro ministero in questa città. La missione del Santuario è quella di creare un’oasi di preghiera in cui proprio tutti possono trovare ristoro e pace. La Chiesa di Santa Chiara è la casa di ogni riminese. E queste celebrazioni intendono far conoscere, annunciare e rinvigorire la memoria delle cose belle, quelle che sanno di Vangelo e che sono a portata di mano”.

Tra le iniziative, si segnala la mostra “Misericordes oculos ad nos converte”, un racconto attraverso foto e testimonianze della storia di questo Santuario. Il triduo solenne prenderà il via mercoledì 8 maggio con la “Giornata del Malato”, per proseguire con la “Giornata della Vita” (9) e la “Giornata delle Vocazioni” (10). Giovedì 9 maggio, alle 21, l’incontro “Il Verbo si è fatto embrione”: riflessione di don Emanuele Ruggeri, rettore del Seminario dei Missionari del Preziosissimo Sangue; intervento di don Massimiliano Cucchi, docente di Bioetica all’Issr “Marvelli” di Rimini, testimonianza di Anna Lucchini, Rete “Ti racconto l’aborto”; esperienza di Franca Franzetti, animatrice Ambito Maternità e Vita Apg23. Sabato 11 maggio l’immagine della Madonna della Misericordia sarà traslata in Duomo ed esposta dalle 8,30. Alle ore 20,30 sempre in Duomo il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi presiederà la solenne celebrazione eucaristica cui seguirà la processione cittadina con fermata all’Arco d’Augusto per una speciale preghiera per la pace.

“È molto bella la coincidenza tra le celebrazioni dei Missionari del Preziosissimo Sangue, il Giubileo universale del 2025 e i diversi anniversari che ci apprestiamo a vivere in Diocesi (il centenario della nascita di don Oreste Benzi, le stimmate di San Francesco, l’anniversario delle Sorelle dell’Immacolata di don Masi – ha detto don Maurizio Fabbri, vicario generale della Diocesi di Rimini –. Grazie alla comunità dei Missionari del Preziosissimo Sangue per il servizio che operano, per l’impegno e l’entusiasmo profuso da don Giuseppe negli eventi allestiti, ai quali il Vescovo parteciperà con gioia”.

Altre iniziative

La sera del 12 maggio commemorazione del passaggio di San Giovanni Bosco e la venerazione della Madonna della Misericordia. Con il Direttore dell’opera Salesiana di Rimini don Roberto Smeriglio e Parroco dell’Ausiliatrice è stato sancito un gemellaggio che vedrà impegnate le due realtà anche in altri momenti vista anche la ricorrenza dei 200 anni del sogno di don Bosco.

Lampada votiva: è stato introdotto un nuovo segno devozionale che rappresenta l’affidamento delle comunità riminesi a Maria. I primi ad accenderla saranno i fedeli di Santa Maria Ausiliatrice.

31 maggio: il mese di maggio verrà concluso con la Santa Messa delle 18 presieduta dal Vescovo emerito di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. In questa occasione sarà portata in Santuario la Mater Salvatoris (la tela più antica che ha ispirato quella miracolosa del Soleri Brancaleone). Subito dopo Marco Ferrini relazionerà sull’importanza di questo dipinto per la comunità riminese.

Durante tutto il mese di maggio il Santuario sarà visitato dai ragazzi delle scuole delle Maestre Pie e di Sant’Onofrio.

Festa del Preziosissimo Sangue 8-11 luglio anniversario fondazione casa.

Festa di San Gaspare del Bufalo: nel Santuario arriveranno le reliquie di San Gaspare 18-21 ottobre 2024.

Prima settimana di Quaresima 2025: esercizi spirituali al popolo su Maria.

Convegno Mariano con Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” seconda metà di maggio 2025.

Pubblicazione sulla storia del Santuario e dei Missionari a Rimini: 200 anni di noi.