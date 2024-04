25enne scomparsa, la madre lancia un appello: "Mia figlia è fragile, ha bisogno di aiuto per tornare a casa"

Melissa è scomparsa. La madre della giovane, 25enne residente a Santarcangelo, ha lanciato un appello sui social che ha raggiunto anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto? per cercare di ritrovare la figlia. La donna è preoccupata in quanto non riesce più a mettersi in contatto con la figlia dalle 10.50 di martedì 23 aprile. Durante l'ultima videochiamata, la ragazza le ha detto di trovarsi in Croazia, senza specificare dove. Non ha risposto agli altri messaggi inviati alle 22.02 e alle 04.47, che non risultano nemmeno ricevuti, fatto insolito perché Melissa ha l’abitudine di non spegnere mai il telefono. "Melissa è una ragazza fragile e ha bisogno dell’aiuto di tutti per tornare a casa", denuncia la madre.

La 25enne, che vive insieme a una ragazza, è di corporatura esile, ha occhi castani e capelli neri. Ha vari tatuaggi: a forma di rosa su pollice sinistro; sul fianco dell’avambraccio sinistro le lettere “A”, “V”, e “C”; su avambraccio destro faccia di orsetto; dietro alla caviglia destra tatuaggio con numero 24. Chiunque la avvistasse o avesse sue notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.