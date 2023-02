Distribuiti 350 chili di caramelle e tanti coriandoli, è tornata la magia del carnevale

Domenica scorsa è tornato il tradizionale appuntamento con la festa di Carnevale in piazza Silvagni. Aps Pro loco con il patrocinio ed il contributo del Comune di San Giovanni in Marignano ha dato vita ad una coloratissima festa di piazza davvero partecipata da adulti e bambini. Tantissime le maschere che hanno sfilato e sono state premiate per i migliori costumi. Partecipatissimi i giochi con le costruzioni giganti di RegnodiFuori aps ed i gonfiabili per i più piccoli.

Grande allegria con oltre 30 volontari della Pro loco, la musica di Marchino dj e la Bianch'ottoni Microband. I numeri: 50 chili di coriandoli, 350 chili di caramelle, 300 pezzi di zucchero filato hanno colorato il cielo della piazza e fatto sorridere grandi e piccini.

Il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli, presenti al pomeriggio, affermano: "E’ stato un piacere vedere la grande invasione di persone in questa giornata che si conferma come un evento che sta a cuore alla comunità marignanese e non solo. Una festa ben riuscita che mira al semplice valore della condivisione di gioia e allegria, grazie alla grande partecipazione, all'entusiasmo del ritrovarsi ed alla passione ed impegno dei volontari e di tutti gli organizzatori. Il Carnevale è una festa per tutti: è bellissimo vedere sempre più persone vestite a tema e ci auguriamo che questa tendenza possa crescere sempre di più".

Aps Pro loco si dice "davvero contenta della partecipazione e dell’entusiasmo di grandi e piccini e grata a tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento, ma anche ai volontari che hanno dato il massimo per divertire il numerosissimo pubblico presente".