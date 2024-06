Con 5 euro giocati ne vince 500 mila, super bottino con un Gratta e Vinci davvero fortunato

Chissà se il fortunato è un cittadino di Bellaria Igea Marina oppure un turista che si trovava in Riviera negli ultimi giorni del mese di maggio. Fatto sta che c’è chi fa festa: alla tabaccheria di Marco Fesani, in viale Pinzon 190, sono stati vinti durante gli scorsi giorni 500 mila euro con un Gratta e Vinci. Il super “bottino” è arrivato con un tagliando da 5 euro della categoria “20x”. Il fortunato è per il momento rimasto anonimo, non si ha un identikit di chi possa essere il vincitore: anche perché la comunicazione dell’imponente vincita è arrivata lo scorso 29 maggio ai titolari della tabaccheria dai fornitori dei Gratta e Vinci. “Non abbiamo proprio idea di chi possa essere il fortunato – spiegano i titolari della tabaccheria -, nei giorni prima della comunicazione a Bellaria ci sono stati molti eventi, per cui potrebbe essere anche qualcuno da fuori. Nella nostra tabaccheria non si era mai assistito a una vincita di tale portata”.