Quasi 50 mila passeggeri trasportati in 121 giorni, per il servizio Shuttlemare è tempo di bilanci

Quasi 50.000 passeggeri trasportati in 121 giorni: si è conclusa con dati più che positivi la terza stagione del servizio di trasporto a chiamata gratuito Shuttlemare, effettuato da Start Romagna per conto del Comune di Rimini. Con 49.530 utenti che hanno usufruito del servizio, Shuttlemare si conferma una modalità comoda, sicura ed ecologica per raggiungere il mare. Attivo nei weekend a partire dal ponte pasquale ed in seguito tutti i giorni dal 2 giugno e fino al 10 settembre, Shuttlemare ha effettuato in media quasi 200 corse giornaliere, utilizzando fino a 7 mezzi nelle giornate di maggior richiesta.

Tanti turisti ma anche tantissimi cittadini hanno scelto il servizio, facendolo entrare nelle proprie abitudini di spostamento. Questo ne ha determinato una decisa crescita: lo scorso anno, infatti, furono circa 41.500 i passeggeri trasportati, con un incremento di quasi il 20%.

“Arrivato al terzo anno dalla sua introduzione - commenta l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni - questo servizio ha dimostrato di saper intercettare un utilizzo sempre più capillare del trasporto pubblico sostenibile e dei parcheggi scambiatori a monte della ferrovia. Tra i punti di forza del servizio sicuramente l’accessibilità per utenti disabili in carrozzina e la semplicità di prenotazione, grazie all’app My Start Romagna che è stata introdotta nel 2023. Come già sperimentato lo scorso anno, anche quest’anno partirà una indagine sul gradimento del servizio per raccogliere suggerimenti su ulteriori miglioramenti del servizio”.