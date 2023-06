In 500 a cena sul "Dinner in the sky", parte del ricavato devoluto in aiuto alle popolazioni alluvionate

Oltre 500 commensali provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, dalle Marche, dalla Lombardia e persino dall’estero, centinaia di condivisioni sui social network, migliaia di visualizzazioni. Questo il bilancio della tappa di Dinner in the sky in piazzale Roma, a Riccione. Dal 14 al 18 giugno scorsi, il ristorante a 50 metri di altezza ha accolto il proprio pubblico con cinque diverse opzioni: dall’aperitivo all’apericena passando per l’esclusiva cena al tramonto fino ad arrivare all’after-dinner con dj set. Un’esperienza unica del suo genere, capace di coniugare il panorama mozzafiato offerto dal lungomare della Perla Verde e dal suo ‘salotto’ - una delle location più glamour della Riviera - alle proposte di eccellenza di food e beverage firmate dai locali (ristoranti e bar) di Riccione.

“Riccione è la nostra casa, la città in cui ha sede la nostra azienda e dalla quale è partita questa splendida avventura chiamata Dinner in the sky, che negli ultimi anni ci ha portati a toccare alcune delle mete più belle e suggestive d’Italia - commenta Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia Srl -. Da tempo desideravamo portare il nostro ristorante in una cornice di tendenza come quella di piazzale Roma, nel cuore della Perla Verde. Finalmente questo sogno si è realizzato. Sono stati cinque giorni indimenticabili, premiati da una grandissima affluenza di pubblico. Un evento andato completamente sold out, e che ha visto la partecipazione non solamente dei turisti ma anche di molti residenti, arrivati da ogni parte della Romagna appositamente per godersi il fascino di questo format ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo".

"A conclusione della tappa riccionese, desidero ringraziare - prosegue - l’amministrazione comunale uscente dell’ex sindaca Daniela Angelini, partendo dai componenti della giunta fino ad arrivare ai dipendenti e ai tecnici comunali, per aver creduto nel progetto e averci dato fiducia, salendo anche a bordo del nostro ristorante in occasione dell’evento inaugurale. Inoltre un grazie speciale a tutti gli operatori che hanno deciso di essere al nostro fianco in occasione di aperitivi, cene e after-dinner: gli chef Gadalla Khaled del ristorante Patty e lo chef Pasquale Riccio del ristorante Green dell'hotel Atlantic, che hanno stupito i nostri commensali con le loro squisite proposte. Insieme a loro, gli staff di Prima Donna, Indaco, Belludi Project, La Spiaggia di Riccione - Bagno 44. Grazie al coinvolgimento degli operatori economici riccionesi, abbiamo potuto fare la differenza, alzando ancora di più l’asticella della qualità”.

In segno di solidarietà con le zone colpite dall’alluvione, parte del ricavato frutto della vendita dei biglietti sarà devoluto a favore della raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia-Romagna. La somma sarà dunque versata sul conto corrente per l'emergenza aperto dalla Regione stessa.