Con il 6 al Superenalotto un risveglio milionario. "Il fortunato è di Cattolica, spero li gestisca bene"

“L’abbiamo scoperto stamattina, tutti i clienti ci stanno facendo un sacco di domande”. Luana Biondi, titolare della tabaccheria N16 di via del Po a Cattolica, racconta le ore successive alla vincita del 6 al Superenalotto. Una delle 90 quote è stata giocata in questa ricevitoria, dove ora davanti al bancone fa bella vista un cartellone giallo con scritto “Vinti 4.123.700 euro”. Una cifra da capogiro, a seguito del “sei” più alto della storia, che aveva raggiunto un montepremi complessivo di 371.133.424,51 euro. “Per il momento qui non si è fatto vivo nessun vincitore – racconta la signora Luana -, e durante gli scorsi giorni sono stati parecchi i sistemi che sono stati giocati. Quello che posso dire con abbastanza sicurezza è che si dovrebbe trattare di una persona del posto, in quanto la nostra tabaccheria è frequentata per la maggior parte da residenti della zona e da clienti storici”.

Di certo c’è chi questa mattina si è risvegliato con 4 milioni di euro in più nel salvadanaio, che al netto delle tasse diventeranno poco più di 3 milioni di euro. Una cifra che ti cambia la vita: “Siamo molto felici per questo fortunato cliente – prosegue la signora Luana -, speriamo che li meriti e che li gestisca bene”. Alla tabaccheria N.16 in passato non c’erano mai state vincite di questa portata: “Non abbiamo mai visto cifre del genere, ma anche in passato non c’erano mai state grandi vincite, ricordo che erano stati centrati alcuni quattro – conclude Luana -, ma somme ben diverse rispetto a quanto stiamo dicendo oggi”. Ricordiamo i numeri fortunati: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. L'ultima volta che era uscito il '6' risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (Fermo) un fortunato giocatore si portò a casa oltre 156 milioni di euro.