60 anni di onorato servizio, il consiglio comunale rende omaggio alla storica bottega

Per sessant'anni è stato un punto di riferimento della comunità montefiorese. Si tratta dell'alimentari Rovelli, storica attività del territorio che nelle scorse settimane ha annunciato la propria chiusura. La bottega venne rilevata nel 1960 da Carlo Rovelli e Rosa Vaselli per due milioni di lire. Mercoledì sera, al termine della prima seduta consigliare del 2021, l'intero Consiglio comunale ha voluto rendere omaggio ai 60 anni di onorato servizio della famiglia che per due generazioni si è susseguita alla guida dell'alimentari. Terenzio Rovelli ha ricevuto dal sindaco, una pergamena a nome dell'amministrazione comunale e della comunità montefiorese. Terenzio, nel rallegrarsi per aver raggiunto la meritata pensione ha ringraziato le varie amministrazioni che si sono susseguite, tutti i cittadini, le forze dell’ordine e la pro loco esprimendo sentite parole di riconoscenza.