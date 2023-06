Da 68 anni il bar accoglie turisti da ogni parte del mondo, il ritrovo di via Regina Elena è bottega storica

Anche se non si è sempre chiamato così, il bar gelateria “SoleLuna 2.0”, offre dal 1955 i suoi servizi di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare per il bar, i cocktail e la gelateria artigianale. L’attività, con il suo caratteristico ingresso ad angolo tra viale Regina Elena e via Lagomaggio, è rimasta immutata nel tempo, e adesso - dopo 68 anni - diventa la 75 esima Bottega storica del Comune di Rimini.

Molti turisti e riminesi infatti se la ricordano con il nome di “Dovesi Mare”, oppure quando, negli anni ’70 e ’80, si chiamava “Bar Gelateria K2”. Ma bisogna andare un po più indietro con la memoria per ricordarsi di quando il locale si chiamava “Gran Bar Cristallo”. Il bar che nel boom del turismo degli anni cinquanta e sessanta, serviva gelati, granite e bevande ai tantissimi turisti stranieri, sempre allo stesso angolo tra viale Regina Elena e via Lagomaggio.

Dal 1955 si sono susseguite diverse gestioni con varie ristrutturazioni e ammodernamenti dell'immobile, anche per adeguare il locale alle varie prescrizioni legislative, ma il bar gelateria ha sempre continuato la medesima attività. L'immobile in cui si trova il Bar - viale Regina Elena n.139 - è stato costruito negli anni 1953 - 1954, da Alfredo Ceccarelli, nonno di Michele, attuale gestore dell’attività, che dopo la gestione del papà Eros, iniziata negli anni 90, ha deciso di continuare sempre con la denominazione “Soleluna”, aggiungendo solo il “2.0” al nome del locale. Il Bar conferma comunque i medesimi standard di qualità di sempre con tutti i suoi servizi e la gelateria artigianale, fedele alle produzioni di una volta.

Il bar gelateria “SoleLuna 2.0” è la III^ bottega storica del 2023, che si aggiunge al lungo elenco attivo dal 2009, anno di istituzione dell’albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici. Un prestigioso elenco nato in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”, che offre l’opportunità alle attività con i requisiti, di fregiarsi del riconoscimento di bottega storica. Come noto per ottenere l’iscrizione è necessario soddisfare tre condizioni principali, 1. Svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. 2. Radicamento nel tempo dell'attività, evidenziato da un "collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l'attività svolta". 3. Caratteristiche esteriori proprie della "Bottega Storica": nei locali o nell'area devono essere presenti "elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale", oppure "elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo".