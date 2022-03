8 marzo, per ogni bottiglia venduta il ristorante dedicherà il ricavato contro la violenza sulle donne

In occasione della Festa della donna il ristorante Da Rinaldi avvierà un'iniziativa solidale contro la violenza sulle donne. I proprietari hanno deciso di differenziarsi dalle serate con spettacoli e show "che rischiavano solo di lanciare un messaggio molto sbagliato in una giornata così importante", spiega Roberto Rinaldi. Così il locale ha deciso di intitolare la serata "Rompi il silenzio con un bicchiere di vino", con parte del ricavato di ogni bottiglia di vino ordinata in beneficenza all'associazione "Rompi il silenzio" di Rimini, che lotta da anni contro la violenza sulle donne.

"In una giornata così importante un bel messaggio di solidarietà, per non spegnere i riflettori su un tema alla quale siamo molto sensibili - spiegano i ristoratori -. Alla serata potranno accedere sia donne sia uomini in quanto crediamo che non ci sia nulla di più suggestivo di un uomo che partecipa e contribuisce a questa nobile causa, come prova che anche gli uomini sono sensibili a questo tema, sarà anche una serata divertente in quanto ci sarà un quiz game a premi, dove ogni tavolo sfiderà l'altro all'ultima domanda, con brindisi e giochi musicali".