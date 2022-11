In città 80 chilometri di luminarie natalizie, ma con orario ridotto. In piazza Cavour un soffitto di stelle

Rimini non rinuncia alle luminarie. Nonostante il caro-bollette. E avranno lo stesso fascino del passato: ottanta chilometri di luci, per 7 tipi di decoro differenti e 12 tipologie di diverse strutture a terra 3D, accenderanno il Natale su tutta la città di Rimini, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico. Il costo totale per il noleggio complessivo sarà di 250 mila euro. A spiegare i dettagli dell’operazione sono il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore al Bilancio Juri Magrini: “Mesi addietro abbiamo detto che Rimini non avrebbe rinunciato alle luminarie, prendendoci anche delle critiche, ma sembra di capitare che tutte le grandi città faranno lo stesso. E le luminarie saranno gratis per le attività economiche, anche questo è un segnale di vicinanza e sostegno in un momento non facile”.

Luci con orario ridotto

Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (led), saranno tuttavia accesi con orario ridotto - dalle ore 16,30 a mezzanotte - e riguarderanno l’intera città, con l’aggiunta di nuove vie e nuove piazze, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò.

Luci tradizionali, luci calde di colore bianco, oro e rosso illumineranno Piazza Cavour con un soffitto di stelle, il grande Platano accanto al teatro Galli e gli alberi della Piazza dei Sogni. Non mancheranno il grande albero di Natale in piazza Tre Martiri e gli Angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto. Composizioni natalizie luminose sulla piazza della stazione preparano una calda accoglienza a chi arriva in città, mentre un veliero luminoso illumina Piazzale Boscovich, tra la spiaggia e il porto. A fare da cornice, la pista ghiaccio e il villaggio di Natale in piazzale Fellini che, dal 3 dicembre, accompagnerà l’arrivo delle feste.

Ad accendere la magia del Natale, alle ore 17 di sabato 3 dicembre, un suggestivo conto alla rovescia - a cura di Piacere Spiaggia Rimini -che creerà l’attesa in pieno clima natalizio: marching band e cori natalizi per le vie del centro storico, una bella cartolina natalizia pensata anche per i più piccoli, che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che porterà fino all’Epifania.