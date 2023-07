800 anni di Sant’Antonio: parte il cammino dei pellegrini attraverso la Romagna

Sabato mattina l’assessore al Turismo di Santarcangelo, Emanuele Zangoli, ha salutato i pellegrini che hanno compiuto la prima tappa del Cammino di Sant’Antonio da Rimini a Forlì. Promossa in occasione delle celebrazioni per l’ottocentenario di Sant’Antonio a Rimini (1223-2023), la tappa d’inizio del percorso ha preso avvio dal Santuario di Santa Maria delle Grazie di Covignano alla volta del Convento delle Sante Caterina e Barbara situato del cento storico di Santarcangelo, per un totale di circa 15 chilometri di cammino.