Droni, cani molecolari e forze dell'ordine setacciano Cattolica per la scomparsa di un'anziana

E' stata mobilitata l'intera città di Cattolica per trovare la signora Emilia Magrini, 87enne residente nella Regina, che da domenica pomeriggio ha fatto perdere le proprie tracce. L'anziana, secondo quanto emerso, era uscita di casa per fare la solita passeggiata ma all'imbrinire non era rientrata nell'appartamento facendo scattare l'allarme. I parenti si sono rivolti immediatamente alle forze dell'ordine che hanno dato il via alle ricerche ma senza esito. Anche nella mattinata di lunedì Cattolica è stata passata al setaccio e, oltre alle forze dell'ordine, è scattato il protocollo della Prefettura per casi simili e si sono mobilitati i vigili del fuoco e i volontari con l'utilizzo di droni e cani molecolari ma l'87enne sembrerebbe essere sparita nel nulla. Col passare del tempo l'area di ricerca si è ampliata sempre più fino a comprendere anche i comuni limitrofi. Chiunque l'avesse vista è pregato di contattare le forze dell'ordine.