Malamovida, i carabinieri di Riccione a caccia delle baby gang: 2 arresti e 2 denunce

Pattuglione dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno passato al setaccio i viali della movida per scoraggiare le bande di giovani e giovanissimi che negli ultimi giorni sono state protagoniste di diversi episodi di cronaca nera. Dalla battigia alle strade, i militari dell'Arma hanno controllato la città palmo a palmo mettendo a segno due arresti e denunciando a piede libero altrettante persone. A finire in manette, verso le 5 di sabato, è stato un 22enne marocchino ritenuto responsabile di una tentata estorsione ai danni di un turista romano, La vittima, dopo che gli era stato rubato il telefono cellulare, ha provato a contattare il proprio numero e dall'altra parte della cornetta ha trovato una voce che pretendeva del denaro per restituire lo smartphone. Allertati i carabinieri, i militari dell'Arma hanno tracciato immediatamente il segnale del telefonino riuscendo a individuare il 22enne che era ancora all'apparecchio col legittimo proprietario per contrattare la restituzione. Arrestato anche un secondo marocchino, questa volta un 20enne, con l'accusa di rapina aggravata. Il giovane, insieme a due complici riusciti a fuggire, hanno minacciato con un coltello un turista 17enne di Cantù obbligandolo a consegnargli i 100 euro che aveva nel portafoglio e lo smartphone. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare uno dei tre malviventi ma gli altri due, insieme alla refurtiva, sono riusciti a sparire.

Dovrà invece rispondere di ricettazione un 17enne riminese sorpreso alla guida di uno scooter risultato rubato lo scorso 4 luglio a Riccione. Deferito a piede libero anche un turista bolognese 19enne che, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sul fronte dei controlli stradali, i carabinieri hanno ritirato la patente a 2 automobilisti trovati positivi all'etilometro.