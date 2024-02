Una dj riminese a dare il via al Festival di Sanremo

Sarà la dj riminese Martina Gaetano in arte Anyma della nuova orchestra Santa Balera di Giordano Sangiorgi del MEI a dare il via con il sound elettronico preparato dal noto dj e producer Max Monti alla Romagna Mia che sarà presentata per i suoi 70 anni mercoledì 7 febbraio al Festival di Sanremo condotto e diretto da Amadeus. Martina Gaetano, 21 anni DJ , Musicista e Vocalist Riminese doc del gruppo WomanDj di “MusicAcademyRimini ”, la scuola nazionale per DJ e Producer del Circuito Pioneer DJ curato da Max Monti. Il suo DJ set ed i suoi vocal hanno infiammato l’ultimo capodanno di Rimini in piazza Cavour e piazza Malatesta e rilancia la presenza di Rimini, in pista per la candidatura a Capitale della Cultura 2026, insieme a quella dei ballerini, al prossimo Festival di Sanremo, grazie all'orchestra allestita dal Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza composta da 15 elementi provenienti da Faenza, Forli, Bologna, Parma, Gatteo e tanti altri Comuni della Romagna.