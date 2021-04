A Bellaria due momenti di raccoglimento per celebrare la Liberazione

L'amministrazione comunale ha previsto due momenti in forma riservata alle autorità per evitare assembramenti

Domenica 25 aprile il Paese celebrerà l’anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e la riconquista della democrazia e della libertà.

Le misure anti Covid-19 in vigore non consentono l’organizzazione di un corteo, pertanto l'Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina ha previsto due momenti di raccoglimento, in forma riservata alle autorità per evitare assembramenti, al fine di onorare questa importante ricorrenza.

Alle 11, presso il Monumento ai Caduti di fronte alla Biblioteca Comunale (piazzetta Fellini) verrà deposto un mazzo di fiori; stesso gesto verrà compiuto alle 11.30 in prossimità del monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre” che si trova al Parco del Gelso (di fronte al Giardino delle rose).