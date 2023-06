A Bellaria-Igea Marina inaugurati 4 nuovi 'Bee Hotel' per le api

Nella mattinata di oggi, in occasione della giornata mondiale dell’ ambiente in programma lunedì 5 giugno, sono stati inaugurati i 4 Bee hotel del progetto “Bee Hotel a Bellaria Igea Marina” di Coop Alleanza 3.0 e Futuro Verde assieme all’Assessora comunale all’ ambiente Adele Ceccarelli e ai rappresentanti di Futuro Verde A.P.S. e Coop Alleanza 3.0.

In particolare, sono quattro in città le casette per api selvatiche e insetti impollinatori pensate per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi. Nello specifico, una presso il Parco del Gelso, una presso il Parco Panzini, una lungo il porto canale in via Ferrarin e una presso la ciclabile del fiume Uso. La mattinata ha visto l’installazione e l’ inaugurazione di queste piccole casette, con la presenza e il patrocinio dell’ amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rispondere all’esistenza di circa 20.000 specie di api solitarie, di cui quasi 1.000 in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico. Per questo l’installazione di queste piccole casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l’attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza.

I prossimi Bee di Futuro Verde, donati da Be Kind, saranno inaugurati domenica 11 giugno a Rimini alle ore 11:30 in zona Celle vicino al Ponte degli Scout.