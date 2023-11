A Bellaria-Igea Marina un incontro pubblico su scuola e turismo

La programmazione degli incontri pubblici fissati dall’Associazione Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina insieme a Noi ci siamo per Bellaria Igea Marina prevede la data per un prossimo appuntamento aperto alla cittadinanza lunedì 11 dicembre dalle ore 20:45 presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina. Un secondo incontro che avrà come titolo “Parliamo con la città - scuola e turismo”.

Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina e Noi ci siamo per Bellaria Igea Marina promuovono dunque un secondo momento di ascolto e confronto con i cittadini, aperto e plurale, incardinato su due temi importanti e discussi dalla pubblica opinione quali scuola e turismo. Scenari attuali e scenari futuri al centro di un ampia riflessione che avrà come stimolo quello di un confronto il più ampio ed allargato possibile con cittadini, portatori di interessi di settore, mondo dell’impresa.