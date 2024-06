A Bellaria la convention dei volontari dello Ior

Scienza, medicina, comunicazione, storie: sarà una mattinata davvero intensa quella di sabato 15 giugno al Palacongressi di Bellaria, che aprirà nuovamente le sue porte dalle ore 8:30 all’annuale “Convention dei Volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo”. L’evento è oramai una grande tradizione del calendario della no-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori, tanto da essere giunta alla sua trentasettesima edizione: la partecipazione si preannuncia come di consueto molto nutrita, visto che già circa 400 persone hanno chiamato per riservare il proprio posto in platea. D’altronde il programma si preannuncia molto ricco, giocato sull’equilibrio tra due argomenti se vogliamo contrapposti ma anche complementari: da una parte la divulgazione medica, con alcuni interventi volti soprattutto a fare il punto della situazione della “partita” contro il tumore che si gioca ogni giorno all’interno dei laboratori, per comprendere cos’è stato fatto e quali direzioni prenderà, o dovrà prendere, il futuro prossimo dell’oncologia; dall’altra le testimonianze di volontari, pazienti ed ex pazienti, che possano infondere coraggio a chi sta affrontando la malattia ed ispirare chi offre il proprio tempo in maniera completamente gratuita per stare accanto alle persone che soffrono ad avere ancor più motivazioni nella propria preziosa opera.

Particolarmente toccante si preannuncia quest’ultima “anima” della Convention, con alcuni racconti significativi che promettono di regalare grandi emozioni alla platea. Si inizia subito con Matteo Magalotti, ventiquattrenne riminese e ballerino solista della Opera Ballet di Maribor che, dopo essersi esibito, racconterà la sua esperienza di malattia, avvenuta a soli nove anni quando gli è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. La neoplasia l’ha costretto ad una ospedalizzazione di circa sei mesi presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini, ma non l’ha fermato dal realizzare un sogno professionale a cui si è dedicato anima e corpo già dall’età di sei anni. A seguire la storia di Assane, ragazzo senegalese di 32 anni che lavorava a Bagnacavallo, e del suo ricongiungimento alla moglie Fall, 26 anni. Un abbraccio atteso per un anno e mezzo ed avvenuto per il motivo peggiore: una diagnosi di tumore cerebrale, effettuata dal dott. Alessandro Gamboni presso l’Ospedale “Umberto I” di Lugo. Lo stesso medico si è preso a cuore la storia di un paziente che, oltre a vivere separato dall’affetto più caro, necessitava urgentemente di un caregiver al suo fianco che lo aiutasse nelle faccende quotidiane, tanto da chiedere all’Istituto Oncologico Romagnolo un aiuto economico e organizzativo per sbrigare le pratiche burocratiche affinché la moglie potesse trasferirsi al più presto in Italia. In chiusura verrà raccontata anche la storia di Michele Mariani, paziente oncologico affetto da mieloma multiplo che approfitta delle terapie portate avanti presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna per rallegrare bimbi e adulti ricoverati, oltre che tutto il personale di corsia, con i suoi coloratissimi, divertenti palloncini.

L’anima più tecnico-scientifica della “Convention” sarà ben rappresentata in primis dal prof. Nicola Normanno, neo-incaricato Direttore Scientifico dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS, che coglierà così l’occasione di presentarsi per la prima volta ufficialmente alla “Romagna che lotta contro il cancro”. Classe 1964, ex Direttore dell’Unità di Biologia Cellulare e Bioterapia dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale”, è considerato tra i principali esperti di terapie di precisione, ambito su cui si è specializzato anche grazie all’esperienza post-dottorato negli USA presso il National Cancer Institute di Bethesda. Autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche, sul palco del Palacongressi parlerà principalmente della rivoluzione che hanno apportato in ambito oncologico le scoperte sempre più approfondite delle alterazioni molecolari all’origine dei tumori, che portano a sviluppare trattamenti sempre più efficaci, personalizzati e indipendenti dalla sede in cui la neoplasia ha origine. Seguirà una relazione del dott. Carlo Fabbri, Responsabile della Gastroenterologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Responsabile Nazionale della task force di Gastroenterologia dell’Associazione Italiana Studio Pancreas ed unico in Emilia-Romagna chiamato a far parte del gruppo di lavoro creato dal Ministero della Salute per diffondere il modello delle Pancreas Unit su scala nazionale. Il suo intervento affronterà il tema della medicina, dell’alimentazione e di un approccio maggiormente olistico e culturale alla lotta contro il cancro, affinché ciascuno di noi possa sentirsi in primis responsabilizzato dal punto di vista della prevenzione e della diagnosi precoce. Ultima ma non meno importante la relazione della dott.ssa Rossana Berardi, Direttrice della Clinica Oncologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Marche ed esperta divulgatrice medica: il suo discorso verterà principalmente proprio sull’importanza di una corretta comunicazione, intesa sia come rivolta verso l’esterno per offrire alla popolazione informazioni il più possibile corrette e verificate in un periodo storico in cui le fake news proliferano, sia verso l’interno per stabilire una buona alleanza tra dottore e paziente.

La comunicazione in ambito socio-sanitario sarà un tema affrontato anche in maniera più social grazie ad una tavola rotonda a cui prenderanno parte tre content creator molto giovani ma già seguitissimi su TikTok e Instagram: Matteo Alviani, titolare della pagina “Il Dexter”; Eleonora Viaggi; e Adelajda Gjoshi, mente del profilo “Il Giardino di Adele”. Insieme a Leonardo Giontella, studente di Medicina al quinto anno impossibilitato a garantire la propria presenza a causa di impegni di studio, sono stati i quattro influencer a cui l’Istituto Oncologico Romagnolo ha affidato la sua campagna anti-fumo in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio. Ciascuno dei ragazzi ha approcciato la tematica da un punto di vista personale, focalizzandosi anche su aspetti quali l’impatto ambientale e di sperimentazione sugli animali delle sigarette e delle e-cig. Su queste ultime il focus si è concentrato in maniera particolare: d’altronde il modo di fumare tra i giovani è cambiato, e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato quanto siano pericolose le campagne di marketing delle industrie del tabacco, che rendono questi oggetti particolarmente appetibili tra gli adolescenti.

"Da questo programma serrato si evince che chiunque sarà presente sabato 15 al Palacongressi di Bellaria avrà una visione a 360° non solo delle nostre attività, ma in generale della lotta contro il cancro – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – prevenzione, diagnosi precoce, ricerca, testimonianze, comunicazione: abbiamo cercato di focalizzarci su ogni aspetto, consci che oggigiorno l’oncologia non possa prescindere da un approccio multidisciplinare. L’importante, come sempre, sarà comunque celebrare l’attività di quei tantissimi che offrono a chi soffre e al sostegno delle nostre iniziative ciò che di più prezioso hanno: il tempo. Il volontariato in ambito sociale è qualcosa di insostituibile: non se ne parla mai abbastanza, di solito è un tema di cui ci si rende conto solo nel corso di emergenze come quella che ha colpito la Romagna a maggio dell’anno scorso. Quello che sfugge è che le persone vivono emergenze ogni giorno, siano esse un allagamento o una diagnosi di cancro: dobbiamo essere pronti a dare risposte quotidiane, e questo possiamo farlo solo prendendoci cura della voglia di aiutare e direzionandola in risposta alle esigenze. Questo è l’unico modo che conosciamo per non lasciare indietro nessuno: la Romagna si è distinta nell’ambito del volontariato sociale e vogliamo che rimanga un esempio virtuoso sotto questo aspetto".

L’evento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non ha prenotato il posto in platea o a chi non ha mai fatto volontariato: l’appuntamento è per sabato 15 giugno al Palacongressi di Bellaria, a partire dalle 8:30.