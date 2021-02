A Bellaria nuova segnaletica per gli accessi alla città

I nuovi cartelli verticali agli incroci tra via Ravenna e i cavalcavia di collegamento alla Statale 16

Continua la miglioria degli accessi a Bellaria Igea Marina, con l'Amministrazione Comunale che ha completato la nuova segnaletica verticale.

L'intervento fa seguito alla recente e analoga opera di sostituzione realizzata proprio sulla statale, in prossimità delle uscite sul territorio comunale: in questo caso da parte di Anas, che ha accolto le richieste dell’Amministrazione anche in merito alle diciture utilizzate nella cartellonistica.

.