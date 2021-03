A Bellaria sboccia la primavera con il "Flower mood": via al concorso

“Con l’arrivo della primavera Bellaria Igea Marina prende energia dalla natura e torna a sbocciare come un bellissimo fiore. In questa atmosfera floreale la città si prepara ad accogliere nuove gemme: i tanti piccoli amici che tornano ogni anno in vacanza a Bellaria Igea Marina come in famiglia. Questa sensazione di rinascita e di leggerezza sarà il mood attraverso le stagioni: questo è Flower mood". L’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu spiegano così il progetto alla base del concorso grafico intitolato “Bellaria Igea Marina flower mood” con lo scopo di coinvolgere e favorire la partecipazione dei cittadini nel settore della promozione turistica.

Il contest è rivolto in particolar modo alle energie più innovative ossia i giovani fino ai 30 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2021). "Si intende affidare alla loro creatività e fantasia la realizzazione di idee-progetti grafici legate alla promozione e sviluppo turistico della città attraverso la raccolta di proposte stimolanti ed idee innovative". Ogni partecipante avrà così l’opportunità di confrontarsi con chi svolge promozione turistica "per mestiere" in linea con un concetto di turismo dinamico dove, la partecipazione dei cittadini genera e soddisfa i bisogni del territorio, creando coesione sociale e aumentando il benessere della collettività. I tre finalisti riceveranno infine una borsa di studio in denaro per l’opera prestata che vale altresì come riconoscimento del merito personale; l’opera grafica vincitrice poterà inoltre essere utilizzata direttamente da Fondazione Verdeblu a fini di comunicazione e promozione di Bellaria Igea Marina. I lavori dovranno essere inviati alla mail: concorso@fondazioneverdeblu.org . Il regolamento si potrà consultare sul portale della Fondazione: www.bellariaigeamarina.org