A Bellaria un festoso corteo distribuisce le uova per i bimbi

La musica che accompagnerà i dieci gruppi organizzati per la distribuzione sarà il segnale rivolto ai bambini per andare incontro al dolce regalo

Bellaria Igea Marina è in pieno stile “flower mood” come cita il suo claim per la nuova stagione: una città

ricca di energia e colori. Per la gioia di tutti i bambini fino agli 11 anni, lunedì l’Amministrazione

Comunale, Fondazione Verdeblu e tante Associazioni cittadine, distribuiranno uova di cioccolato in

compagnia dei famosissimi Tom & Jerry. Una coloratissima Pasqua dedicata ai più piccoli che vivacizzerà le

strade di Bellaria Igea Marina attraverso festosi cortei, capitanati dalle mitiche spider del Club Alfa Romeo

Duetto. L’idea parte dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu che hanno coinvolto nella distribuzione delle uova pasquali le Associazioni del territorio: AIA, Comitato Borgata Vecchia, Cooperativa Bagnini, Isola dei Platani, La Nuova Cagnona, Natale bussa alla tua porta, Parrocchie “Nostra Signora del Sacro cuore” (Igea), “San Martino” (Bordonchio), “Santa Margherita” (Bellaria monte), Protezione Civile, Turismhotels, Vivi Igea.

La festa inizierà alle 15 e raggiungerà tutte le case dove sono presenti bambini di età dagli 1 agli 11

anni per donare loro colorate uova di cioccolata. La musica che accompagnerà i dieci gruppi organizzati per

la distribuzione sarà il segnale rivolto ai bambini per andare incontro al dolce regalo. I volontari adotteranno tutti i dispositivi di protezione individuale, mantenendo le adeguate distanze, al fine di garantire il divertimento nella massima sicurezza. Dopo Topo Gigio, arrivano a Bellaria Igea Marina Tom e Jerry a dimostrazione che la Dea dell’Adriatico è diventata la casa dei cartoons. La stagione 2021, sarà sicuramente un’estate da sogno e non solo per i più piccoli.