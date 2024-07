A caccia dello scippatore, gli agenti incappano in uno spacciatore che li aggredisce

La caccia allo scippatore si è conclusa, nella tarda mattinata di giovedì, con l'arresto di uno spacciatore che ha aggredito gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini. Tutto è iniziato verso le 12.30 quando una pattuglia è intervenuta nella zona di via Pascoli in seguito a uno scippo. Gli agenti si sono messi quindi a perlustrare le strade in cerca del malvivente fino a quando, poco lontano, hanno notato due individui sospetti che si trovavano al terzo piano di un edificio abbandonato e che alla vista della Volante si sono dati alla fuga. Uno ha scavalcato la ringhiera per poi buttarsi a terra e scappare facendo perdere le proprie tracce l'altro, poi identificato per un albanese 21enne, ha gettato a terra un involucro per poi fuggire a sua volta ma è stato bloccato dal personale della Questura.

Lo straniero, fin da subito, ha cercato di opporre resistenza sferrando una serie di calci fino a quando è stato ammanettato. Durante le operazioni di messa in sicurezza, il 21enne ha sputato un ulteriore involucro poi risultato contenere della cocaina. Gli altri pacchettini, gettati poco prima nel vuoto, sono stati recuperati e anche questi sono risultati contenere stupefacenti. Il tutto è valso l'arresto dell'albanese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti e, dopo essere stato portato negli uffici di piazzale Bornaccini, chiuso nelle camere di sicurezza. Il 21enne, nella mattinata di venerdì, è stato quindi processato per direttissima.