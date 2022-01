A Cattolica chiusa al traffico via Bastioni per la posa della condotta del gas

L'Amministrazione Comunale di Cattolica avvisa che, nell'ambito dei lavori di riqualificazione della via Pascoli, nella giornata di domani, giovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 7.00, verrà interdetta al traffico veicolare la via Bastioni per consentire la posa della conduttura del gas. Tale chiusura comporterà delle momentanee modifiche viarie con l'impossibilità di proseguire sulla via Cattaneo provenendo dalla Piazza del Mercato Coperto e pertanto verrà precluso l'accesso dalla via Carlo Marx angolo Piazza Roosevelt. La chiusura di via Bastioni si rende necessaria per la sola durata dell'intervento che dovrebbe concludersi, comunque, nell'arco della stessa giornata di domani.